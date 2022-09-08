Гель чи сухий порошок: названо кращий засіб для прання одягу

Зокрема, існує кілька способів очищення речей, але коли справа доходить до вибору між порошковим і рідким миючим засобом, не завжди зрозуміло, який із двох варіантів кращий.

Яка різниця

В першу чергу важливо знати, який миючий засіб найкраще підходить для одягу.

Рідкий пральний порошок

Такий порошок є кращою формою мийного засобу через його дію на делікатний одяг, різноманітність запахів і легкість у використанні. Дійсно, завдяки рідкій консистенції він легко розчиняється незалежно від обраної температури води.

Єдиний недолік - передозування продукту. Дійсно, надлишок може призвести до протилежного результату та призвести до пошкодження тканини та спотворення її відтінку.

Однак ефективність рідкого прального засобу є незрівнянною при пранні делікатної білизни, оскільки продукт уже добре розбавлений, на відміну від сухого прального порошку, який повинен дочекатися циклу прання, щоб розчинитися у воді. Рідкий порошок особливо ефективний для видалення жирних і масляних плям.

Однак, через велику кількість ароматизаторів такий порошок шкідливий для людей із чутливою шкірою.

Сухий пральний порошок

Він більш екологічний, ефективніший і дешевший, ніж рідкий пральний порошок.

Порошковий миючий засіб так само ефективний проти стійких плям. Однак, залишки такого порошку можуть залишитися на тканині. Щоб уникнути такої проблеми, виберіть вищу температуру прання, щоб порошок добре розчинився.

Для видалення таких плям, як глина, трава або бруд, порошковий миючий засіб є дуже ефективним.

Таким чином, можна зробити висновок, що обидва види миючих засобів мають свої переваги та недоліки, але обидва ефективні для виконання завдання очищення одягу.