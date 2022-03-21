Де, як та за скільки українці можуть купити квитки на потяг за кордон
Укрзалізниця повернула платний проїзд поїздами за кордон. Повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дасть змогу пасажирам планувати свою подорож заздалегідь і гарантовано забезпечити собі місця у вагоні.
Скільки коштують квитки на потяги до країн Європи, а також як і де їх можна купити - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як купувати квитки на міжнародні рейси
Поїзди до Польщі
Квитки на поїзди сполученням Київ - Хелм, Дніпро - Хелм, Харків - Хелм (за призначення) можна придбати у чат-боті Укрзалізниці в Telegram (@ukrzaliznitsa_bot) чи Viber, а також на сайті booking.uz.gov.ua.
В УЗ наголошують, що вводити необхідно сполучення в межах України, а саме Київ - Ягодин. Це й буде квиток до Хелма.
Наприклад, на 25 березня у плацкартному вагоні потягу з Києва місце коштує 130 грн; у купейному - 228 грн; у вагоні класу "люкс" - 542 грн.
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На потяг сполученням Одеса - Перемишль квитки теж можна придбати на booking.uz.gov.ua, а також у касах вокзалу.
Вартість квитка у купейному вагоні - 1137 грн.
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Квитки на поїзд Київ - Варшава доступні як на booking.uz.gov.ua, так і в касах. Пошук по станції Варшава Всходня.
Ціна на прямий квиток зі столиці України до Варшави у м'якому вагоні складає 1493 грн.
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До слова, цим потягом в тому числі можна доїхати і до Хелма (але дорожче, ніж їхти до Ягодина - за 1081 грн)
Поїзд до Австрії
Квитки до вагону 21/431 поїзда Київ - Відень можна придбати тільки в касі №1 касового залу №3 на центральному вокзалі столиці.
У вагон Відень - Київ 22/432 квитки продаються на сайті австрійських залізниць OEBB.
Поїзд до Угорщини
Аналогічні до попередніх умови й для сполучення Київ - Будапешт.
При цьому поїзди зупинятимуться по ст. Kőbánya felső (Budapest) з трансфером до стадіону BOK, де облаштований волонтерський пункт з можливістю подальшої подорожі до аеропорту та інших вокзалів столиці Угорщини.
Додамо, що усі евакуаційні потяги та електрички залишаються безкоштовними. Актуальну інформацію можна моніторити на спеціальному сайті УЗ.
З будь-яких питань пасажири можуть звертатися на гарячу лінію Укрзалізниці за телефоном: 0 800 503 111.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця запустила у Києві рейси Дарниця - Святошин.