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Де, як та за скільки українці можуть купити квитки на потяг за кордон

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Понеділок 21 березня 2022 17:00
Де, як та за скільки українці можуть купити квитки на потяг за кордон Укрзалізниця продає квитки на поїзди за кордон (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця повернула платний проїзд поїздами за кордон. Повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дасть змогу пасажирам планувати свою подорож заздалегідь і гарантовано забезпечити собі місця у вагоні.

Скільки коштують квитки на потяги до країн Європи, а також як і де їх можна купити - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як купувати квитки на міжнародні рейси

Поїзди до Польщі

Квитки на поїзди сполученням Київ - Хелм, Дніпро - Хелм, Харків - Хелм (за призначення) можна придбати у чат-боті Укрзалізниці в Telegram (@ukrzaliznitsa_bot) чи Viber, а також на сайті booking.uz.gov.ua.

В УЗ наголошують, що вводити необхідно сполучення в межах України, а саме Київ - Ягодин. Це й буде квиток до Хелма.

Наприклад, на 25 березня у плацкартному вагоні потягу з Києва місце коштує 130 грн; у купейному - 228 грн; у вагоні класу "люкс" - 542 грн.

Де, як та за скільки українці можуть купити квитки на потяг за кордон

Скриншот

На потяг сполученням Одеса - Перемишль квитки теж можна придбати на booking.uz.gov.ua, а також у касах вокзалу.

Вартість квитка у купейному вагоні - 1137 грн.

Де, як та за скільки українці можуть купити квитки на потяг за кордон

Скриншот

Квитки на поїзд Київ - Варшава доступні як на booking.uz.gov.ua, так і в касах. Пошук по станції Варшава Всходня.

Ціна на прямий квиток зі столиці України до Варшави у м'якому вагоні складає 1493 грн.

Де, як та за скільки українці можуть купити квитки на потяг за кордон

Скриншот

До слова, цим потягом в тому числі можна доїхати і до Хелма (але дорожче, ніж їхти до Ягодина - за 1081 грн)

Поїзд до Австрії

Квитки до вагону 21/431 поїзда Київ - Відень можна придбати тільки в касі №1 касового залу №3 на центральному вокзалі столиці.

У вагон Відень - Київ 22/432 квитки продаються на сайті австрійських залізниць OEBB.

Поїзд до Угорщини

Аналогічні до попередніх умови й для сполучення Київ - Будапешт.

При цьому поїзди зупинятимуться по ст. Kőbánya felső (Budapest) з трансфером до стадіону BOK, де облаштований волонтерський пункт з можливістю подальшої подорожі до аеропорту та інших вокзалів столиці Угорщини.

Додамо, що усі евакуаційні потяги та електрички залишаються безкоштовними. Актуальну інформацію можна моніторити на спеціальному сайті УЗ.

З будь-яких питань пасажири можуть звертатися на гарячу лінію Укрзалізниці за телефоном: 0 800 503 111.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця запустила у Києві рейси Дарниця - Святошин.

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Укрзалізниця
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