Газовая плита в квартире более вредна, чем пассивное курение: что имели ввиду ученые

Что не так с газовой плитой

Бытовая техника, которая работает на газе, может быть опасной для здоровья человека, так как неполное сгорание бытового газа выделяет в воздух много бензола. Это опасный канцероген, концентрация которого в таком случае выше, чем в воздухе рядом с курильщиком.

Газовая плита позволяет быстро отварить или пожарить пищу на конфорках или же - запекать продукты в духовке. Это удобно, но не всегда безопасно. И не только из-за риска взрыва бытового газа. И дело именно в бензоле - ароматическом органическом соединении, одном из самых опасных канцерогенов.

Газопровод и баллоны с газом, благодаря которым горят конфорки, содержат простые углероды. Чаще всего это метан и пропан, а также примеси некоторых других. Такой газ горит с выделением тепла, но он сгорает в полном объеме, поэтому продуктами этого процесса являются не только невредные вода и углекислый газ, а и некоторые опасные вещества.

Главная опасность бензола

Ученые исследовали именно бензол - один из побочных продуктов этого процесса. Это самое простое ароматическое соединение, которое в чистом виде сильно раздражает кожу и слизистые, может накапливаться в организме и загрязнять окружающую среду. Но что самое тревожное - у бензола особенности сильного канцерогена, который может вызывать рак, в первую очередь, злокачественные заболевания кроветворной системы и костного мозга.

Во время исследования, ученые проверили около сотни домов и обнаружили, что горящая конфорка или духовка, которая разогрета до 180 градусов, выделяют в воздух много бензола - больше, чем дымящая сигарета. Именно поэтому, они утверждают, что приготовление пищи на газовой плите может быть более опасным, чем пассивное курение.

Авторы статьи отмечают, что сам по себе бытовой газ содержит немного бензола - в сотни раз меньше, чем продукты его горения. Не выделяют канцероген и продукты, которые жарили на газовой плите.

И самое опасное в том, что "приготовленный на плите" бензол быстро распространяется по помещению, где работает плита или духовка. Он остается в воздухе на многие часы и может спокойно перемещаться в комнаты. При этом концентрация бензола в спальнях превысила во время исследования гранично допустимые концентрации, принятые во многих странах.

Как защититься от канцерогена

Ученые отмечают, что в кухне, где стоит газовая плита, должна быть очень хорошая вентиляция. Она помогает снизить концентрацию бензола в воздухе. Обычная кухонная вытяжка, которую размещают над плитой, с этим заданием справляется не очень хорошо.

Также на кухне обязательно должны быть окна, которые можно открыть во время приготовления пищи, чтобы снизить распространение бензола в помещении.

Есть и другие варианты - заменить газовую плиту электрической или индукционной. Электрические плитки выделают в 10-50 раз меньше бензола, а при исследовании индукционных плит оказалось, что они не выделяет его совсем.