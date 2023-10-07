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Александр Педан рассказал, в чем больше всего нуждаются военные и как им помочь

Александр Педан обратился к украинцам (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

С начала полномасштабной войны Александр Педан активно помогает ВСУ и ездит в военные на передовую и в прифронтовые города. Возвращаясь в Киев, он ощущает существенную разницу восприятия войны в Украине.

В интервью РБК-Украина Александр Педан обратился к тем, кто начал "забывать" о полномасштабной войне против России.

"Иногда впечатление, что это две разных реалии, просто две разных жизни. И нам здесь не надо забывать о том, что несется там. О том, что там каждый день гибнут люди, о том, какой ценой", - делится впечатлением Александр.

Поэтому он советует без исключения "хотя бы в Краматорск съездить, Славянск, Харьков хотя бы увидеть".

Он добавляет, что первые поездки оставляют наибольшее влияние.

"Когда ты видишь людей, женщин в брониках прямо на улице в Херсоне, все переворачивается. В такие моменты ты уже не забываешь о том, что идет война. Если у вас есть возможность поддержать военных как-то, даже просто с ними увидеться, уделить внимание, сделайте это", - подчеркивает телеведущий.

Александр Педан часто ездит на передовую (фото: instagram.com/pedanos)

Он объясняет, что проходящие восстановления защитники и защитницы очень нуждаются во внимании и даже просят устраивать для них концерты, выступления.

"Ребята из "Азова" просят тебя на удивление, а давай концерт сделаем. Я не ездил с концертами, мы обычно что-то привозили, просто общались, пили кофе. А когда с нами поехали иллюзионист, менталист и бард, я никогда не мог подумать, что обычные фокусы с картами могут настолько отвлекать", - рассказывает Александр.

Простая встреча с военными - это гораздо лучше, чем сообщения со словами "береги себя", говорит Педан. Моральная поддержка - очень важна.

Но если вы думаете, что война закончилась, айда ближе к передовой, отмечает общественный деятель.

 

Ранее Педан вспомнил, как получал угрозы от Анатолия Шария.

Читайте также сокращенную версию интервью Александра Педана для РБК-Украина о проблемах нашего образования, возвращении на телевидение, выборе профессии для ребенка и изменениях за время войны.

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Александр ПеданВойна в Украине