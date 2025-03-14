Гастроэнтерологи назвали 5 худших продуктов для пищеварения

Протеиновые батончики

Гастроэнтеролог Гармони Эллисон рассказала, что она никогда не ест продукты, прошедшие высокую обработку. В частности, суперобработанные белковые батончики могут привести к вздутию живота.

"Я никогда не ем "белковые" батончики. Они, как правило, подвергаются высокой обработке и содержат много добавок, полезность которых неизвестна", - сказала она.

Можно получить одинаковое количество белка в чашке молока, порции арахисового масла, орехах или тыквенных семечках.

Стейк

Доктор Резвана Чоудхури избегает красного мяса, особенно стейков и гамбургеров. Все потому, что красное и обработанное мясо повышает риск рака толстой кишки и полипов.

В них много насыщенных жиров, но если вы собираетесь их потреблять, важно количество. Риск рака толстой кишки выше у тех, кто потребляет более 100 граммов в день.

Жареная во фритюре рыба или курица

Рыбное филе и куриные наггетсы очень вкусные, но они не приносят никакой пользы здоровью кишечника.

Исследования показали, что масло для жарки может негативно влиять на кишечный микробиом, что приводит к обострению атеросклероза (скопление жира и других веществ на стенках артерий).

В долгосрочной перспективе это накопление может привести к таким последствиям, как инфаркт и инсульт.

Газированная вода

Если вы регулярно употребляете газировку или любой другой вид сладкого напитка, то пришло время отказаться от этой привычки. Эти напитки связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.

Кроме того, такие напитки часто связаны с запуском желудочно-кишечных симптомов вздутия живота, отрыжки и рефлюкса, особенно при потреблении газированных кофеиновых формах.

Белый хлеб

По словам гастроэнтеролога Шилпи Гровер, рафинированные зерна не очень полезны для кишечника.

Исследования, которые оценивали схемы питания, четко показали, что большое потребление красного и обработанного мяса и очищенных злаков связано с повышенным риском воспаления в пищеварительном тракте, которое называется дивертикулитом.

Белый хлеб изготавливается из очищенной муки, которая лишена большинства полезных компонентов, таких как клетчатка, минералы и витамины. Клетчатка помогает поддерживать нормальную работу кишечника, способствуя регулярному опорожнению и предотвращая запоры.

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