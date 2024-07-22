Гастроэнтеролог назвал 5 полезных продуктов, которые он ест каждый день

Хлеб на закваске

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, что закваска содержит меньше глютена и других веществ, вызывающих вздутие живота, чем другой хлеб.

Процесс брожения помогает расщепить эти агенты, что, как следствие, приводит к всплеску пребиотических и пробиотических свойств.

Кефир, творог или греческий йогурт

Кефир - это ферментированный напиток, похожий на молоко.

Потребление этого напитка связано с широким спектром нутрицевтических преимуществ, включая противовоспалительное, антиоксидантное, противораковое, антимикробное, антидиабетическое, антигипертензивное и антигиперхолестеринемические эффекты.

Чтобы предотвратить запоры, посыпать йогурт можно семенами чиа и иногда добавляя немного корицы, чтобы избавиться от воспаления.

Авокадо

Авокадо - известный суперпродукт, содержащий большое количество клетчатки и наполненный основными питательными веществами, в частности калием, который помогает способствовать здоровой пищеварительной функции.

Авокадо также может уменьшить газообразование, поскольку оно считается продуктом с низким содержанием фруктозы.

Помидоры

Полезные свойства томатов очень многогранны. Томаты - хороший антидепрессант, помидоры регулируют работу нервной системы, благодаря серотонину улучшают настроение.

Помидоры обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами, благодаря содержанию фитонцидов. Помидоры очень полезны для пищеварительной системы, они улучшают пищеварение и обмен веществ.

Помидоры также могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, холестерина и рака, а также укрепить иммунитет.

Оливковое масло первого отжима

Благотворное влияние оливкового масла на мозг и тело человека, вероятно, связано с присутствием полифенолов гидрокситирозола и олеиновой кислоты. Они защищают клетки, которые находятся в состоянии окислительного стресса.

Олеиновые кислоты - это мононенасыщенные жирные кислоты омега-9, которых в оливковом масле обычно больше, чем в растительных жирах.