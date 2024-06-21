Гаспачо со стручковой фасолью и огурцом: изысканный рецепт холодного овощного супа

Что нужно для гаспачо с фасолью и огурцом

Для того чтобы приготовить этот прохладный суп, нужны следующие ингредиенты:

питьевая вода (холодная) - 200 мл;

белый винный уксус - 25 мл;

хересный уксус - 1,5-2 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

помидоры - 1 кг;

огурец - 200 г;

каперсы - 2 ч. л.;

красный перец чили - 1 шт.;

растительное масло - 150 мл;

стручковая фасоль (или спаржа) - 100 г;

мука - 90 г;

семена тмина - 1/2 ч. л.;

сахарная пудра - 1 ст. л.;

семена кориандра - 2 ч. л.;

соль - 2-3 ч. л.;

чеснок - 2 зубчика.

Как готовить гаспачо с огурцом и фасолью

Чтобы приготовить маринованные семена кориандра, влейте белый уксус в небольшую кастрюлю с сахарной пудрой, влейте 1 ч. л. хересного уксуса и 25 мл воды. Доведите до кипения, всыпьте семена кориандра, выключите огонь и оставьте настаиваться.

Помойте огурец и снимите с него кожицу - это уберет неприятную горечь. Для облегчения последующего перемалывания можно нарезать огурец на меньшие части.

Чеснок очистьте и разрежьте на несколько небольших частей. Помойте перец чили, и удалите семена.

Чтобы почистить помидоры, промойте их и слегка надрежьте крестиком в верхней части каждого, положите в глубокую миску и залейте кипятком. Подождите примерно 1 минуту, затем слейте воду и снимите с помидоров кожуру.

Разрежьте каждый помидор на четвертинки и ножом выскребите семена. Не выбрасывайте сразу удаленное - просейте семена, а сок используйте для следующего шага.

Помидоры с их соком, огурец, каперсы, чеснок, перец чили и соль, размельчите и перемешайте до однородной смеси в кухонном комбайне. Перелейте в миску жидкость и поставьте в холодильник на несколько часов, затем добавьте 2 ст. л. растительного масла и перемешайте.

Добавьте 1 ст. л. хересного уксуса и попробуйте почти готовый суп по вкусу. Если нужно лучше раскрыть вкус, добавьте еще, но не больше 1 ст. л. Разлейте по тарелкам и поставьте суп в холодильник, пока готовите темпуру из фасоли.

Для этого помойте фасоль, удалите бобы, разрезав стручок вдоль. Затем нарежьте стручки на меньшие части. Вместо стручковой фасоли можно использовать спаржу.

Чтобы приготовить кляр, насыпьте в миску муку, добавьте щепотку соли и семян тмина - и перемешайте. Предварительно взбейте яйцо, а затем добавьте его в муку. Влейте в кляр воду и аккуратно перемешайте смесь.

Разогрейте сковороду с маслом, проверьте температуру, опустив в масло немного теста - оно должно иметь пузырьки и всплывать вверх. Если же оно сразу подрумянивается, убавьте огонь.

Окуните фасоль в кляр и обжарьте порциями. Когда фасоль станет хрустящей, золотистой и как только начнет подрумяниваться, вытяните ее из масла шумовкой.

Выложите фасоль на бумажное полотенце, чтобы убрать жир, приправьте специями по своему вкусу. Положите в каждую тарелку с супом немного хрустящей фасоли и посыпьте блюдо отцеженными маринованными семенами кориандра.