Гашенко из "Дизель Шоу" рассекретил, каким был Максим Нелипа вне сцены

"Он был искренним, веселым и интересным человеком. Очень любил что-то делать своими руками: паять, собирать, чинить - все, что касалось электроники", - подчеркнул Гашенко.

Также артист отметил, что они дружили, когда Нелипа присоединился к "Дизель Шоу" в 2017 году.

"Когда Макс был в составе "Дизель Шоу", мы дружили. И даже после его ухода некоторое время продолжали поддерживать связь", - вспомнил он.

О том, что Максим Нелипа погиб на фронте, Гашенко, как и многие другие, узнал из публикации его экс-супруги.

"О гибели Макса узнал из поста Томы Нелипы в Facebook. Потом написали в нашем общем чате", - рассказал Евгений Гашенко.

Также звезда "Дизель Шоу" подчеркнул, что Максим был неординарной личностью с нелегкой судьбой.

"Был очень творческой личностью с очень непростой судьбой. Невероятно жаль, что так получилось. Мои соболезнования родным и близким. Слава Герою!" - подытожил Гашенко.

Максим Нелипа (фото: facebook.com/dizelshow)

Напомним, Максим Нелипа знаком многим как участник команды КВН "Ковбои Политеха" и ведущий развлекательных шоу в 2000-х годах. Позже он был задействован в проектах "Дизель Студио" и снимался в эпизодических ролях в кино.

Перед войной телеведущий переживал кризис как в личной жизни, так и в профессии. Известно, что в 2020 году он развелся со своей женой Тамарой после 17 лет совместной жизни. Несмотря на это решение, они сохранили хорошие отношения и продолжали воспитывать двоих детей - сына Артема и дочь Марию.

В том же году Нелипа начал работать в Чернобыле. Там он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля на государственном специализированном предприятии "Экоцентр", входящем в структуру зоны отчуждения.

После начала полномасштабного вторжения записался в ТРО, затем пошел добровольцем на фронт, где занимался беспилотниками.

Нелипа погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. 23 мая с ним простились в Киеве - в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского", где началась его карьера как шоумена.

Также стало известно, что похоронили его на Байковом кладбище.

Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)