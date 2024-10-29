Тыквенный пирог фулту: рецепт настоящей крымскотатарской выпечки
Фулту, крымскотатарский пирог с тыквой и грецкими орехами, обычно готовили к празднику нового года. Однако выпечка идеально подходит к прохладной осени, в сезон тыквы.
О том, как готовить крымскотатарский пирог с тыквой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Kirlangich Life".
Что нужно для пирога фулту
Для того чтобы приготовить крымскотатарский пирог с тыквой, нужно следующие продукты:
- тыква - 700-800 г
- вода - 150 мл
- молоко - 4-5 ст. л.
- мука - 400-450 г
- яйца - 2 шт.
- грецкие орехи - 100 г
- сливочное масло - 50-100 г
- сахар - 150-170 г
- соль - 1 ч. л.
Как готовить крымскотатарский пирог фулту
Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Грецкие орехи нужно измельчить ножом до состояния крошки.
Тыкву нужно почистить от кожуры и натереть на большой терке. Чтобы начинка для фулту не была слишком влажной, тыкву нужно присыпать 1/2 ч. л. соли и оставить примерно на 30 минут.
Затем сок нужно слить, отжав натертую тыкву. А пока тыква начинка выделяет сок, можно приготовить тесто для фулту.
В муку влейте воду и всыпьте оставшуюся соль. Чтобы тесто было более вкусным, добавьте 1 яйцо. Хотя часто тесто для фулту готовят и без него.
Готовое тесто должно быть гибким и не прилипать к рукам. Заверните массу в пленку или накройте полотенцем и оставьте минимум на 10 минут.
После этого разделите тесто на две части и раскатайте каждую на круглый, почти прозрачный пласт, при необходимости растягивая тесто руками.
Раскатанный пласт тщательно смажьте мягким сливочным маслом. Равномерно выложите тыкву и измельченные орехи, смешав их с сахаром.
Как готовить фулту с тыквой (скриншот / Kirlangich Life)
Затем заверните тесто в рулет, а рулет сверните улиткой. Осторожно переложите фулту на застеленный пергаментом противень.
Фулту с тыквой для запекания (скриншот / Kirlangich Life)
Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте фулту в течение 35-40 минут. Тем временем соедините желток и молоко, перемешав их до однородной смеси.
За 15 минут до окончания приготовления смажьте тыквенные рулеты яичной смесью. Подождите, пока фулту остынет - после этого можно угощаться тыквенной выпечкой.
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