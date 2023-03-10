RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Галкин показал дочь в вышиванке и веночке: украинцы благодарят, у россиян истерика (фото)

Максим Галкин (фото: dialog.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Российский юморист и шоумен Максим Галкин поздравил женщин с Международным женским днем, опубликовав фото дочери в вышиванке и веночке. В комментариях собралось немало обиженных россиян, которые, как всегда, всем недовольны.

Фотографиями телеведущий поделился на своей странице в Instagram.

Реакция россиян и украинцев

8 марта на странице комика Максима Галкина появилось фото дочери Лизы в веночке из подсолнухов и напоминающей вышитую кофточку. Девочка сидит к камере боком, поэтому разглядеть узор довольно затруднительно.

"С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!" - подписал фото юморист.

Дочь Максима Галкина Лиза в веночке и вышиванке (фото: instagram.com/maxgalkinru)

В комментариях не обошлось без обиженных россиян, обвиняющих Галкина в измене.

  • Детей, так зачем трогать?! Много же не поймут! Или нет святого ничего!
  • Максик,тебя уже поздравили с 8 марта?
  • Настоящая русская красавица!
  • Максик из трусов выпрыгивает, чтобы о нем не забыли.
  • Продажаные, и своих детей учите этому! Нет прощения вам!!!

Однако количество украинских комментариев однозначно превысило. Люди благодарят артиста за поддержку и пишут, как сильно хотят вернуться домой. Многие комментаторы писали о том, что именно такие подсолнухи растут летом Херсонской области.

Позиция Галкина по поводу войны России в Украине

24 февраля Максим Галкин опубликовал пост в своем Instagram, где написал, что он против войны. Он также добавил, что поддерживает связь с родными из Украины.

Скриншот

Поклонники юмориста просили его продолжить публиковать развлекательные видео с детьми, но он ответил, что не имеет на это внутреннего желания из-за событий в Украине.

22 апреля 2022 объявил о том, что часть денег, которые будут заработаны из концертного тура по Израилю, пойдут на помощь украинским беженцам.

Скриншот

В конце концов, Максим Галкин уехал из России вместе с женой и детьми, а Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.

Ранее мы рассказывали, что сказал Галкин по поводу страшного обстрела Днепра.

Читайте также, как юморист выкрикнул "Слава Украине" во время концерта в Дубай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим Галкин8 мартавышиванка