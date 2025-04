Galaxy S25 Edge уже на подходе. Samsung раскрыла дату выхода и цену флагмана

Сайт Financial News сообщает, что смартфон Galaxy S25 Edge будет представлен 13 мая на специальном мероприятии Unpacked. Издание также отмечает, что релиз устройства состоится 23 мая в Китае и Южной Корее, а затем - 30 мая по всему миру, включая США.

Сообщается, что стартовая цена телефона составит 1209 долларов за модель с 256 ГБ памяти, а версия с 512 ГБ будет стоить около 1339 долларов. По данным источника, модели с 1 ТБ памяти не будет.

Samsung Galaxy S25 Edge: Canadian pricing straight from Samsung's own website www.samsung.com/ca_fr/offer/...



[image or embed]