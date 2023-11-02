Гаджет дня: Duracell выпустила "мега-батарейку" емкостью 60 000 мА/ч (фото, видео)

Duracell представила два внешних аккумулятора, M150 с емкостью 25 000 мА/ч и M250 с емкостью 60 000 мА/ч. Оба обладают исключительным дизайном, а также предлагают разнообразные порты и встроенную беспроводную зарядку.

M150 оснащен двумя портами USB-C с выходной мощностью 100 и 60 Вт, а также двумя портами USB-A (по 18 Вт). Его крышка открывается, образуя магнитную площадку для Qi-зарядки (15 Вт)? и внутри можно разместить кабели или адаптеры питания.

Согласно Duracell, M150 способен обеспечить полную зарядку ноутбука или шесть подзарядок смартфонов и легко помещается в боковом кармане рюкзака.

Duracell легко помещается в боковом кармане рюкзака (фото: Duracell)

M250 поражает своими характеристиками и размерами. Он также имеет четыре порта и его емкости достаточно для полной зарядки трех ноутбуков или 14 смартфонов. Помимо USB-портов и беспроводной зарядки он оснащен розеткой мощностью 100 Вт и имеет массу в два килограмма.

Оба аккумулятора оснащены светодиодной лентой, которую можно включить кнопкой, и в комплекте поставляется док-станция для зарядки устройств.

Большой пауэрбанк от Duracell (фото: Duracell)

Цена и доступность

Вы можете приобрести эти мощные аккумуляторы на официальном сайте компании . M150 стоит 200 долларов (7 230 гривен), тогда как M250 продается за 300 долларов (10 850 гривен).