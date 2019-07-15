Гади дошкуляють українцям: під Житомиром через укуси гадюк госпіталізовані дві людини

Під Житомиром дві людини потрапили до лікарні через укуси змій. Інциденти сталися 12 і 13 липня в Овруцькому і Коростенському районах області. В обох випадках постраждали чоловіки, яких вкусили гадюки. Про це 15 липня повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА.

У першому випадку житель села Рокитне 1972 року народження був доставлений до реанімаційного відділення Овруцької центральної райлікарні - чоловіка вкусила змія за ліве передпліччя під час збирання ягід у лісі.

"Потерпілий знаходиться в терапевтичному відділенні лікарні. Стан його здоров'я задовільний", - розповіли в управлінні.

На наступний день через укус гадюки на власному городі до лікарні потрапив 37-річний житель села Михайлівка. Змія вкусила його за ногу.

Чоловік перебуває в хірургічному відділенні. У Коростенській РДА поінформували, що його стан здоров'я задовільний.

Зазначимо, що з початку 2019-го від укусів змій у Житомирській області постраждали вже 10 людей.

Ілюстративне фото: Змія (з відкритих джерел)

Головний фахівець управління Микола Мінчук розповів, що укус гадюки загрожує серйозними наслідками, тому ніколи не слід ставитися зневажливо до таких випадків.

"Натрапити на плазунів можна у лісі, в полі й навіть на власному обійсті. Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть бути змії, вдягайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини та високі черевики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно керівниця МОЗ Уляна Супрун докладно розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія. Також вона розвіяла декілька найпоширеніших міфів щодо самолікування в подібній ситуації та перерахувала дії, які в жодному разі не можна робити.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті хлопчик потрапив у реанімацію через укусу змії. Цей випадок став вже 13-м в області з початку року.