Ворожіння на Івана Купала: найкращі способи привернти кохання, гроші і щастя в своє життя

Обряди на кохання

Ворожіння зі свічкою. Цей обряд вважається дуже давнім способом дівчат привернути в своє життя це прекрасне почуття. Для нього потрібно взяти червону свічку, поставити її на блюдце, запалити і почекати поки з неї не закапає віск.

Як тільки це почне відбуватися, необхідно прочитати змову: "Розтане свічка, але не розтане віра моя в любов. Нехай подарує мені матінка-природа чоловіка, щастя і віру у світле почуття".

Після цього не потрібно гасити свічку відразу, а дати їй погоріти ще кілька хвилин.

Приворотне зілля з трав. Івана Купала ще називають Іваном-травником, так як в цей день, вважалося, трави знаходять особливу силу, в тому числі і для привернення любові. Для такого обряду потрібно було взяти м'яту і материнку, з яких потрібно приготувати "приворотне зілля".

Залийте 50 грамів суміші цих двох трав окропом і дайте постояти півгодини. Додайте кілька крапель настоянки в напій чоловікові, який вам подобається. При цьому скажіть: "Тепер ти мій навік, моя кохана людина. Купальський сік тебе прив'яже та вірний шлях тобі вкаже".

Трохи відвару можна додати собі в їжу, примовляючи "матінка-природа, зроби мене красивіше".

Як привернути здоров'я

Для цього дорослі жінки на Івана Купала відправлялися збирати трави. Вважалося, що в цей період рослини мають цілющу силу і можуть захистити будинок і зміцнити здоров'я.

Збираючи, потрібно примовляти: "Зілля на поміч". Найбільш цілющими вважаються любисток, барвінок, волошка, рута, жасмин, м'ята.

Обряди на гроші і удачу

Обряд на гроші та успіх в роботі. Для цього в ніч з 6 на 7 липня потрібно покласти кілька монеток в стакан з водою, а потім поставити його на підвіконня до ранку.

Вранці слід взяти монетки і покласти їх в гаманець, але окремо від інших. Одну з них можна взяти собі, інші - віддати близьким. При цьому скажіть: "Іван Купала, для тебе я вночі монетки викупала. Тепер вони чисті, допоможуть врятувати від злиднів".

Як привернути удачу. Прийміть душ або ванну в ніч на 7 липня. При цьому потрібно вимовити: "Змиваю минуле, нове приймаю. На Івана Купала життя своє змінюю". Уявіть при цьому, що все погане йде від вас, а хороше - входить у ваше життя разом з чистою водою.