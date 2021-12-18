Ворожіння на день Святого Миколая: ці способи допоможуть вам дізнатися свою долю

День Святого Миколая в Україні відзначають 19 грудня. У цей день традиційно дарують подарунки дітям. А ще цей день відмінно підходить для ворожінь на своє майбутнє, судженого і долю.
Якими способами можна дізнатися свою долю на день Святого Миколая – читайте нижче.
Ворожіння на день Святого Миколая проводять напередодні, в ніч з 18 на 19 грудня. За старих часів дівчата збиралися на дівич-вечори. Вони надягали красиві наряди та ворожили на судженого.
Ворожіння з чоботом
Увечері дівчата виходили на вулицю і кидали свій чобіт за ворота. Чим далі він полетів, тим далі їм доведеться виїхати від батьківського дому після заміжжя.
Куди полетів чобіт - звідти варто і чекати нареченого. Якщо чобіт вказував на будинок, то ще рік ходити в дівках.
Ворожіння з берести
Беруть кілька смужок берести, пишуть на них чоловічі імена, скручують і кладуть під подушку.
На ранок дівчина витягувала одну таку записку з ім'ям - саме так і зватимуть судженого.
Ворожіння з гілками вишні
Потрібно зірвати гілку вишневого дерева і поставити в вазу з водою. І стежити за цією гілочкою до весни. Якщо до березня з'явилися квіти-то весілля буде дуже скоро.
Ворожіння по Місяцю
Вночі потрібно підійти до вікна і гарненько розглянути місяць. Направити на неї дзеркало так, щоб бачити своє відображення.
А потім дивитися довго і пильно в дзеркало до тих пір, поки не стане в ньому кілька місяців. Кількість цих місяців вкаже, наскільки великою буде ваша сім'я в майбутньому.
Ворожіння на снах
На Святого Миколая завжди сняться віщі сни. Якщо ви хочете щось певне побачити, то загадайте бажання перед сном.
Можна покликати судженого-рядженого води напитися і поставити склянку води біля ліжка. Або причесати наречену - покласти гребінь біля ліжка.
Ворожіння на кільцях
Потрібно взяти кільце у заміжньої подруги або родички, повісити його на власному волосі та піднести до склянки з водою.
Якщо кільце почне крутитися і не буде стосуватися краю склянки, то весілля не за горами.
Якщо повільно обертається або вдариться об склянку, то ще рік сидіти в дівках.
Потрібно зробити опудало коня невеликих розмірів, з чого завгодно. Опудало потрібно обв'язати червоними стрічками та ввечері спалювали на вулиці.
У вогонь потрібно кинути старі речі, чеки, пасмо волосся самотньої жінки, упаковки від ліків – це допомагало позбутися від "вінця безшлюбності", самотності та хвороб.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому на День святого Миколая подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки.
А також розповідали про те, які знаки говорять про те, що вас скоро накриє хвилею удачі.