Габунія обматюкав Путіна і його батьків: скандал отримав продовження

Грузинський телеведучий Георгій Габунія, який обматюкав Володимира Путіна в прямому ефірі "Руставі-2", не буде звільнений з телеканалу. Про це розповів гендиректор телеканалу Ніка Гварамія в ефірі "Громадське".

Зазначимо, що скандальне звернення в програмі "Постскриптум" викликало неоднозначну реакцію у чиновників, а вночі 8 липня канал тимчасово припинив мовлення через мітинг, що проходив під будівлею телекомпанії. Крім того, керівник каналу заявив, що акцією протесту перед будівлею "Руставі-2" керує влади країни.

Тим не менш, матірну лайку на адресу президента РФ визнали недостатнім приводом для звільнення. Георгія Габунію лише відсторонили від роботи на два місяці. Також в цей період в ефірі "Русатві-2" не будуть транслюватися програми, в яких був задіяний журналіст.

Георгій Габунія (фото: facebook com/GioGabu/3)

Гендиректор "Руставі-2" назвав вчинок Габунії неприйнятним для каналу, але дії журналіста були в рамках закону і Конституції.

"Це абсолютно в рамках закону і Конституції. І вирішувати це питання може тільки керівництво каналу "Руставі-2", - зазначив Ніка Гварамія.

А незадоволеним через висловлювання журналіста Гварамія порадив перемкнути на інший канал.

"Але я вас запевняю, після цього рейтинг каналу тільки збільшився", - додав гендиректор.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+)

Грузинський ведучий обматюкав Путіна в прямому ефірі (відео: YouTube)

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін нещодавно оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багато хто явно почув нецензурщину.

Також ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін обмовився, цитуючи відомого байкаря Івана Крилова, а саме - його популярний твір "Зозуля і Півень".