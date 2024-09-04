В футболке с названием города. Знаменитый дизайнер поддержал украинцев после очередной атаки РФ

Уайлд показал новое фото

На кадре, обнародованном в блоге, мужчина появился в футболке с названием города Львов - оно было сделано белым цветом на красном фоне.

Наряд Питер подчеркнул атласным платком на шее, шапкой черного цвета, солнцезащитными очками, а также - держал в руках цветы.

В подписи к публикации Франк оставил хештеги со словами о том, что Росси - это страна-террорист, а также написал о том, что пусть Украина нанесет ответный удар на этот очередной акт геноцида.

Уайлд поддержал украинцев после атаки (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Украинцы в комментариях поблагодарили дизайнера за поддержку, оставив для него кучу приятных слов за яркие жесты, которые он продолжает делать с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Франк Питер Уайлд - стилист и художник по костюмах, работающий в разных уголках мира, в том числе и в нашей стране. Он создавал образы для роликов известной немецкой артистки Сары Коннор на From Sarah With Love.

После начала полномасштабной российско-украинской войны звезда принял сторону украинцев, и до сих пор не устает выражать им свою поддержку с помощью ярких фото, сделанных в лифте.

Фото Питера, которые он делал в поддержку Украины (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Кроме того, ранее Уайлд также помогал нашим беженцам, которые из-за российской агрессии вынуждены были выехать в Берлин ради собственной безопасности.

Мужчина подчеркивал, что мир не должен стоять в стороне, а ему следует всесторонне помогать Украине бороться с врагом. Ведь тиранию РФ, которая происходит до сих пор прямо в центре Европы, нельзя никак игнорировать.

К слову, уже известно о погибших в результате масштабной атаки РФ по Украине в это утро, 4 сентября. Во Львове завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий: удалось спасти 12 человек, но, к сожалению, подтверждена смерть 7 человек, в числе которых - дети.