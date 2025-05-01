Что вы делаете не так: почему футболки теряют форму после стирки и как это остановить

Неправильная температура воды

Одной из главных причин порчи футболок является стирка в слишком горячей воде. Температура 60°C и выше разрушает волокна ткани: хлопок садится, а синтетика растягивается и деформируется.

Оптимальный вариант для цветных вещей - 30°C, а для белых футболок допустима стирка при 40°C, но только время от времени.

Слишком высокие обороты отжима

Другая распространенная проблема - выбор слишком высоких оборотов для отжима. Если вы устанавливаете 1000 и более оборотов, ткань растягивается, особенно в зоне плеч и горловины.

Чтобы избежать этого, выбирайте отжим на 600-800 оборотов или, в случае деликатных тканей, вообще выключайте отжим.

Неподходящий режим стирки

Многие автоматически выбирают программу "Хлопок" для всех футболок, что не всегда правильное решение. Этот режим подходит только для новых, плотных вещей, еще не потерявших прочность волокон.

Для футболок, которые носятся больше месяца, стоит выбирать деликатные режимы или "Ручная стирка" и всегда выворачивать вещь наизнанку.

Футболки при неправильной стирке могут быстро потерять форму (фото: Freepik.com)

Что делать с уже деформированными футболками

Если футболка потеряла форму, не стоит спешить ее выбрасывать.

Попробуйте постирать ее в прохладной воде с кондиционером для белья, затем осторожно растянуть руками и высушить в горизонтальном положении. Для хлопковых вещей иногда помогает глажка паром через влажную ткань, но полностью устранить сильную деформацию будет трудно.

Как защитить новые футболки от растягивания

В первые три стирки новых футболок важно быть особенно осторожными. Лучше всего стирать их вручную в прохладной воде с минимальным количеством моющего средства.

Сушить такие вещи нужно на плечиках или раскладывать на ровной поверхности, избегая прямых солнечных лучей, которые также вредят ткани.

Чтобы ваши футболки служили долго и выглядели аккуратно, обращайте внимание на все нюансы ухода. Стирка при низких температурах, деликатные режимы, умеренный отжим и правильная сушка помогут надолго сохранить их форму.