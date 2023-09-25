Футболиста сборной Украины в США отругали за помощь беженцам: что известно

Почему поступок Кривцова возмутил владельцев "Интер Майами"?

По словам украинского футболиста, однажды он за свои деньги купил билеты для украинских беженцев на игру.

"В "Интере Майами", когда узнали, меня выругали, можно так сказать. Сказали: "Ты не должен за это платить. Если у тебя есть какая-то потребность в билетах, тем более для благотворительной цели, то ты скажи нам - мы сейчас это сделаем", - рассказал Кривцов.



Сергей Кривцов и футболисты "Интер Майами" (фото: instagram.com/kriva4)

После этого руководство клуба, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, вышло на один из благотворительных фондов - Florida for Ukraine - и пригласило детей и их родителей на игру "Интер Майами".

"Дети разворачивали лого перед матчем, им сделали активиты с аниматорами, ужин на стадионе. Затем они спустились на поле, мы сделали с ними фото. Часть средств от вырученных билетов была отправлена в этот фонд", - рассказал футболист.



Сергей Кривцов (фото: instagram.com/kriva4)

Как мировые звезды футбола поддерживают Украину

Кривцов также отметил, что его звездные одноклубники поддерживают украинцев в войне с Россией как морально, так и материально.

В частности, тот же Бекхэм одним из первых среди селебретиз показал миру, что в Украине война.

"Когда впервые увидел Бекхэма, прежде всего поблагодарил его. Он ответил: "Мы должны это делать", - поделился Сергей.



Сергей Кривцов (фото: instagram.com/kriva4)

Лео Месси также передал свою игровую футболку из сборной Аргентины в фонд UNITED24.

Да и другие футболисты, говорит защитник нашей сборной, еще до его прихода в клуб, помогали приехавшим в США украинцам.

Напомним, что Кривцов перешел в "Интер Майами" в январе 2023 года. В своем дебютном матче в чемпионате MLS забил гол в ворота "Монреаля".

Сейчас он один из ключевых игроков команды, где его одноклубники такие звезды, как Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Гонсало Игуаин.