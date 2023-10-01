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Футбол, гитара и тактика ведения боя. Как украинские полярники отдыхают в Антарктиде

Полярник рассказал о развлечениях в Антарктиде (фото: предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")
Автор: Василина Копытко

Научная экспедиция на антарктической станции "Академик Вернадский" длится целый год. Весь этот период ученые находятся в тысячах километров от остального мира. Но кроме исследований они также находят время и на отдых.

О том, как отдыхают полярники в условиях вечной мерзлоты, рассказал руководитель станции "Академик Вернадский", геофизик и участник 28 исследовательской экспедиции Богдан Гаврилюк в интервью РБК-Украина.

Какие развлечения есть в Антарктиде

"Здесь есть чем заняться в свободное время. Есть возможность поработать над собой и чего-то добиться, чему-то научиться, зависит только от человека и желания. Чтобы сделать жизнь разнообразной, иногда беру в руки замечательную гитару Фендер. Я просто обожаю этот инструмент. Время от времени пишу тексты новых песен. Но во время этой экспедиции это бывает редко, потому постоянно мысли о войне", - рассказал полярник.

Также он отметил, что в его офисе есть пианино на 2 октавы, которое он когда-то сам сделал здесь на станции. Оно уже стало достаточно знаменитым в Антарктике, о нем многие знают.

"На улице мы установили маленькие ворота, иногда, когда позволяет погода, там играем в футбол. Также есть маленькая банька, которую когда-то я делал. Еще у нас есть мини-спортзал. Понимаю, что надо поддерживать свое состояние - и физическое, и моральное, потому что после экспедиции я снова возвращаюсь в армию", - добавил Гаврилюк.

Богдан служил 11 месяцев в пограничных войсках в Черниговской области, откуда его забрали в новую экспедицию.

"Когда есть время, то вспоминаю, какое бывает вооружение, кое-что по военной тактике, как использовать аптечку и другое", - рассказал полярник.

 

Гаврилюк также рассказал, что любит заниматься исследованием истории станции. Поэтому в главном коридоре развесил много информации о разных ученых, работавших в этом регионе.

Отметим, что большая часть времени у полярников уходит на работу. На станции есть три основных направления для исследований - метеорологические, геофизические и биологические.

Полярники во время работы (фото: предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")

Ранее мы писали о том, что полярники показали первого детеныша тюленя, родившегося в этом году у станции.

Читайте наше большое интервью с полярником Богданом Гаврилюком.

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