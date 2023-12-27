Fusion AI E-Bike: чем футуристический "умный" велосипед будет отличаться от обычного

Компания Urtopia уже в ближайшее время официально представит общественности свой новый футуристический велосипед Fusion на базе искусственного интеллекта. Разработчики анонсировали также начало новой эры - AI E-Bike.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об Urtopia и велосипеде Fusion, а также чем он будет отличаться от обычного.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Urtopia eBike в соцсети Х, NewUrtopia, YouTube-канал Urtopia - The Smartest E-Bike, InsideEVs.
На специализированной международной выставке Eurobike 2023 китайский стартап Urtopia представил первый в мире электровелосипед с интегрированным ChatGPT.
Стенд компании (фото: twitter.com/newurtopia_us)
Разработчики показали также прототип "умного" велосипеда Fusion, дизайнером которого выступил всемирно известный Гартмут Эсслингер (именно он в 1982 году создал известный "белоснежный" дизайн для Apple Macintosh).
Дизайнер Гартмут Эсслингер (в красном) общается с людьми (фото: twitter.com/newurtopia_us)
Согласно сообщению компании, окончательная версия Fusion будет представлена в рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - стартующей 9 января 2024 года в американском Лас-Вегасе.
Анонс события (фото: twitter.com/newurtopia_us)
По словам разработчиков, Fusion - универсальный велосипед для любых нужд.
"Пионер инноваций и роскоши является новаторским проектом, идеально интерпретируя стиль и производительность", - отмечается на сайте компании.
Уточняется, что эта модель велосипеда представит "передовые технологии для более здоровых поездок".
"Умный" велосипед может стать незаменимым товарищем (фото: twitter.com/newurtopia_us)
Согласно информации портала InsideEVs, Fusion получит двигатель Bafang M510 - с крутящим моментом 90 ньютон-метров и номинальной мощностью 250 Вт (в соответствии с ограничениями европейского законодательства по электровелосипедам).
Батарея этого велосипеда может быть мощностью 353 Вт-часа - с целевым диапазоном 180 километров на одном заряде.
Тормоза Fusion от Urtopia могут состоять из гидравлических блоков Magura MT4 eSTOP.
Колеса, по версии экспертов, могут быть 28-дюймовыми, обутыми в баллонные шины Schwalbe Big Apple для комфортной езды.
Рама же получит минималистичный, футуристический облик.
Уже представленный пользователям Urtopia X ChatGPT имеет собственного "умного" ассистента. Инновация базируется на мощностях нейросети ChatGPT и предназначена для выполнения роли "второго пилота" или навигатора.
С таким ассистентом и смартфон не нужен (скриншот: youtube.com/@urtopia)
По мнению ряда экспертов, в будущем функционал "умных" велосипедов может быть значительно расширен.
Ожидается, что искусственный интеллект поможет велосипедистам строить маршруты, следить за дорожными условиями, получать актуальную информацию о погодных условиях и т.п.
Во время долгих путешествий нейросеть сможет помочь человеку управлять аудиосистемой или выступать в роли собеседника.
Некоторые считают, что футуристический велосипед Fusion может получить и другие высокотехнологичные средства - Bluetooth, Wi-Fi, GPS с поддержкой 4G, датчик отпечатков пальцев для включения и т.д.
Говорят, что применение "умных" технологий позволит также интегрировать в систему велосипеда Google Maps, Apple Health и даже Strava (приложение для отслеживания спортивной активности).
Напомним, ранее мы рассказывали, как искусственный интеллект используется для мошенничества и что можно с этим сделать.
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