Fusion AI E-Bike: чем футуристический "умный" велосипед будет отличаться от обычного

Достижения Urtopia

На специализированной международной выставке Eurobike 2023 китайский стартап Urtopia представил первый в мире электровелосипед с интегрированным ChatGPT.

Стенд компании (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Разработчики показали также прототип "умного" велосипеда Fusion, дизайнером которого выступил всемирно известный Гартмут Эсслингер (именно он в 1982 году создал известный "белоснежный" дизайн для Apple Macintosh).

Дизайнер Гартмут Эсслингер (в красном) общается с людьми (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Согласно сообщению компании, окончательная версия Fusion будет представлена в рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - стартующей 9 января 2024 года в американском Лас-Вегасе.

Анонс события (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Что известно о Fusion

По словам разработчиков, Fusion - универсальный велосипед для любых нужд.

"Пионер инноваций и роскоши является новаторским проектом, идеально интерпретируя стиль и производительность", - отмечается на сайте компании.

Уточняется, что эта модель велосипеда представит "передовые технологии для более здоровых поездок".

"Умный" велосипед может стать незаменимым товарищем (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Согласно информации портала InsideEVs, Fusion получит двигатель Bafang M510 - с крутящим моментом 90 ньютон-метров и номинальной мощностью 250 Вт (в соответствии с ограничениями европейского законодательства по электровелосипедам).

Батарея этого велосипеда может быть мощностью 353 Вт-часа - с целевым диапазоном 180 километров на одном заряде.

Тормоза Fusion от Urtopia могут состоять из гидравлических блоков Magura MT4 eSTOP.

Колеса, по версии экспертов, могут быть 28-дюймовыми, обутыми в баллонные шины Schwalbe Big Apple для комфортной езды.

Рама же получит минималистичный, футуристический облик.

Роль искусственного интеллекта

Уже представленный пользователям Urtopia X ChatGPT имеет собственного "умного" ассистента. Инновация базируется на мощностях нейросети ChatGPT и предназначена для выполнения роли "второго пилота" или навигатора.

С таким ассистентом и смартфон не нужен (скриншот: youtube.com/@urtopia)

По мнению ряда экспертов, в будущем функционал "умных" велосипедов может быть значительно расширен.

Ожидается, что искусственный интеллект поможет велосипедистам строить маршруты, следить за дорожными условиями, получать актуальную информацию о погодных условиях и т.п.

Во время долгих путешествий нейросеть сможет помочь человеку управлять аудиосистемой или выступать в роли собеседника.



Некоторые считают, что футуристический велосипед Fusion может получить и другие высокотехнологичные средства - Bluetooth, Wi-Fi, GPS с поддержкой 4G, датчик отпечатков пальцев для включения и т.д.

Говорят, что применение "умных" технологий позволит также интегрировать в систему велосипеда Google Maps, Apple Health и даже Strava (приложение для отслеживания спортивной активности).