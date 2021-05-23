Фрукти для перекусу не годяться: медики висловилися категорично проти

Дієтологи і фахівці з правильного харчування стверджують, що ідеальний раціон – це три основних прийому їжі. За необхідності можна додавати перекушування фруктами, горіхами і сухофруктами. Однак лікарі категорично проти перекусів фруктами і вважають це дуже шкідливим.
Про це розповів лікар Сергій Обложко у коментарі для Health.comments.
За словами фахівця, перекус фруктами може спровокувати переїдання. А це веде до інших проблем зі здоров'ям, в тому числі й до набору зайвої ваги. Деякі фрукти можуть згубно впливати на голодний шлунок і викликати роздратування.
Крім того, фрукти можуть викликати коливання цукру в організмі. Спочатку рівень цукру різко підвищується, а через 30-40 хвилин він падає і при цьому викликає посилене відчуття голоду. Особливо не варто захоплюватися яблуками, якщо у вас з'явилося відчуття голоду.
Якщо відчуття голоду вас відвідує через кілька годин після основного прийому їжі, то варто денний раціон розділити не на три частини, а на 5-6 частин.
Перекус повинен бути збалансованим і повноцінним, щоб вгамувати відчуття голоду мінімум на три години та позбавити вас від думок про їжу.
Не варто робити перекушування" на бігу", оскільки є ризик неконтрольованого переїдання. І відчуття голоду може тільки посилитися, а спроби його вгамувати приїдуть до додавання зайвих кілограмів.
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