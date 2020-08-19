Фрукти і овочі цього кольору підвищують чоловічу силу без таблеток

Вчені з'ясували, що фрукти та овочі певного кольору можуть підвищувати чоловічу силу. Йдеться про якість сперми, що значно поліпшується при вживанні плодів червоного кольору.

Секрет такого впливу в лікопені - червоному пігменті, що визначає забарвлення таких овочів і фруктів, як томати, кавуни, рожеві грейпфрути і так далі. Про це пише European Journal of Nutrition.

Лікопен відомий, як потужний антиоксидант. Його і раніше пов'язували з чоловічою фертильністю, але висновки були неточними через відсутність доказів. Тепер же вчені провели експеримент, в якому участь взяли 56 чоловіків у віці від 19 до 30 років. Їх розділили на дві контрольні групи.

Протягом 12 тижнів перша група кожен день приймала таблетку з 14 мг лактолікопена, комбінації лікопена і сироваткового білка, який сприяє всмоктуванню лікопена. Друга група приймала плацебо.

В кінці дослідження з'ясувалося, що ніяких відмінностей в рухливості сперматозоїдів і в їх відсотку у двох груп не було.

Однак, у чоловіків, що приймали лікопен, спостерігалося значне збільшення (на 40%), високорухливих сперматозоїдів, які йдуть вперед по прямій лінії або по великому колу, а також відсоток сперматозоїдів правильного розміру і форми.

Раніше вчені з'ясували, як боротися з моторошним похміллям за допомогою спеціального розчину, який потрібно пити до і після вживання спиртного.