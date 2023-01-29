Фрукты или смузи: что на самом деле полезнее для организма

В последние годы особенно популярны стали смузи. Это яркие, вкусные и ароматные коктейли без алкоголя, приготовленные из фруктов, овощей и ягод. В них можно добавлять лед, йогурт и молоко. Однако мало кто задумывался о пользе такого напитка и лучше ли вместо него съесть обычные фрукты.
Об этом сообщила гастроэнтеролог и диетолог Юлия Гудима в Instagram.
По словам специалиста, более полезными для здоровья будут цельные продукты. Все потому, что твердая пища гораздо более полезна для организма.
При жевании человек тратит энергию на сам процесс жевания и пищеварения.
Диетолог говорит, что жидкие калории организм не ощущает, поэтому смузи может способствовать набору веса.
"На употребление твердой пищи мы тратим больше времени - соответственно мы съедаем меньше калорий до исчезновения голода", - говорится в сообщении.
Также в цельных фруктах, овощах - сахары связаны клетчаткой, соответственно всасываются медленнее. При приготовлении смузи эта связь разрушается.
Обычные фрукты полезны для зубов, ведь способствуют очищению эмали. К тому же они способствуют формированию местного слизистого иммунитета в полости рта.
Путем высокого содержания клетчатки цельные фрукты оказывают положительное влияние на перистальтику кишечника и его микрофлору. В то время как постоянное употребление пюре, смузи может привести к запорам.
В общем смузи имеет следующие недостатки:
Не стоит употреблять смузи вместо фруктов и овощей, иначе кишечник станет "ленивым". Также нельзя добавлять мед или сахар, чтобы не поправиться.
В напитках содержатся фруктовые кислоты, которые в большом количестве разрушают зубную эмаль.
По словам диетолога, дети, которые пробовали прикорм не только пюре, но и кусочками, в будущем имели более здоровые пищевые привычки и реже страдали избыточным весом. Жевание твердой пищи у детей способствует формированию лицевого скелета.
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