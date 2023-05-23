На фронте погиб талантливый писатель со Львова: служил в полку "Азов", был участником Революции Достоинства
На фронте погиб талантливый писатель со Львова Игорь Мисяк. Он был участником Революции Достоинства, служил несколько лет в полку "Азов", а с марта 2022 - был в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Игорь Мисяк не дожил всего несколько недель до своего 30-летия.
О его гибели сообщили на странице литературного агентства OVO в Facebook.
Игорь Мисяк родился во Львовской области 16 июня 1993 года. Учился на историческом факультете Дрогобычского педагогического университета. Был активным участником Революции Достоинства, проживал в Киеве. В 2014-2015 годах служил в полку "Азов" санитаром и спасателем.
В 2022 году выдал свой дебютный роман "Завод", который был посвящен погибшему побратиму. Мисяк был прозаиком, лауреатом конкурсов "Хортиць Дзвони 2018", "Ірпинський Парнас 2018", "Житомир ТЕМ 2019", "Ан Т-Р-Акт 2020". Его произведения публиковались в разных изданиях - "Литературный Чернигов", "Дзвін", "Молоді голоси", различных альманахах.
Фото: Игорь Мисяк
В марте 2022 вступил в ряды подразделения Сил ТрО ВСУ, а потом попал в 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Участвовал в освободительных операциях в Херсонской области, а потом на Бахмутском направлении.
"Подобрать слова невозможно в этой ситуации, они никогда не передадут пустоту, которая возникает внутри. Мы приносим соболезнования семье Игоря. Наши герои становятся великанами до неба и заполняют пространство собой. Воинам слава! Игорь Мисяк - Воин, Боец, Герой. Человек с открытой душой, любовью к жизни и победой над тьмой", - сказано в сообщении.
І ось, як завжди, в осінній вечір,
Як сонце впало за горизонт,
Вона його оглядає речі
І відправляє листи на фронт.
Десь за вікном засипає осінь
І багряніють оці листи,
У нас додому війну не просять,
Але на неї потрібно йти.
І вона пише, що йдуть морози,
Зрива картуза порив вітрів,
А під очима прозорі сльози,
Одні лиш сльози... не має слів...
Вона чекає на нього вдома
І їй плювати, що йде зима,
Але поволі дратує втома
І сум дратує... вона сама...
Та він вернеться, так має бути
І щоб тут нам не казали всі,
Свободу треба в бою здобути,
А не шукати в рясній росі.
Вона полине в його обійми
І не забере це в них ніхто,
Але сьогодні тривають війни,
Хоч всі довкола твердять АТО.
Колись, як сніг поміняють трави
І пелюстки опадуть до ніг,
За те, що довго вона чекала,
Він повернеться на свій поріг.
Коли затихнуть прокляті Гради
І здохне лютий московський звір,
Відійдуть в морок всі канонади
І навкруги запанує мир.
Але тут зараз осінній вечір,
Упало сонце за горизонт,
Вона його оглядає речі
І відправляє листи на фронт.
Ігор Мисяк. 2016 рік
У героя осталась жена.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Бахмутом погиб фотограф-натуралист Денис Кривий.
А еще рассказывали о том, что на войне погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный.