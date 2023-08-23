На фронте погиб депутат Киевсовета и бывший полковник ВСУ Сергей Ильницкий

Что известно о павшем герое

"Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий. Друг, Сокол, как же так, у нас было столько планов… И по реабилитации раненых, и по беспилотникам. Большая потеря для всех нас. Сергей достойно представлял столицу там, где сегодня бьется сердце Украины и обливается кровью", - написал Порошенко.

Также он отметил, что депутат воевал за Донбасс еще с 2014 года. И погиб он в Донецкой области под Курдюмовкой. Тело Ильницкого эвакуировали. Прощание состоится в Киеве.

"Отдал жизнь за Украину в бою мой Друг, Брат по Оружию, 1-й заместитель командующего, командир отряда "Юг" УГА полковник Сергей Ильницкий-"Сокол". Вечная память и слава", - написал Дмитрий Ярош в Facebook.

Полковник ВСУ Сергей Ильницкий в 2013 году уволился со службы в запас по состоянию здоровья. В 2014 вернулся в строй.

Был заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командиром отряда "Юг" в составе 28 ОМБр, воюющего на Бахмутском направлении.

Сергей Ильницкий (фото: facebook.com/petroporoshenko)