Загинув генерал, якого поважали усі військові: першим назвав події в Криму - російською окупацією

В Одесі потонув на пляжі генерал Держприкордонслужби Валерій Курніков, який служив у Криму в Сімферополі до 2014 року, і під час російської окупації залишився вірним присязі, а також допомагав сім'ям військовослужбовців вибратися на материкову частину країни, і забезпечив збереження та передачу цінної службової інформації.

Церемонія прощання з офіцером відбулася 6 липня, а поховають його завтра в Херсонській області, передали на Facebook-сторінці спільноти " Прикордонник України ".

За інформацією з одеських пабліків, Валерій Валерійович відпочивав на пляжі з сім'єю на 13-й станції Фонтану. Чоловік у штормову погоду поплив у бік хвилерізу, і через деякий час люди виявили його тіло вже без ознак життя.

Валерію Курнікову було 55 років.

В Одесі на пляжі потонув генерал Валерій Курніков (фото: t.me/c)

Як розповіли прикордонники, у 2014 році в момент захоплення Росією українського півострова Валерій Валерійович згуртував навколо себе вірних присязі співробітників ДПС. Тоді він був заступником начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з тилу.

"Він одним з перших в коментарі іноземним журналістам почав називати події 2014 року в Криму - російською окупацією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в той час начальник регіонального управління просто був відсутній на робочому місці. А начальник штабу зрадив Україні, агітував за РФ, і саботував всю координацію з Києвом.

"Після того, як спецназ ГУР РФ захопив будівлю Азово-Чорноморського регіонального управління, Валерія Курнікова окупанти силою повалили прямо під час наради. Офіцера-прикордонника, який не корився окупантам, п’ятеро "іхтамнєтов" з кріслом винесли з другого поверху будівлі та територією Сімферопольського прикордонного загону, через плац, винесли за межі військової частини", - розповіли прикордонники.

За активну проукраїнську позицію колишні підлеглі Курнікова, які стали зрадниками та поплічниками окупантів, вирішили на прощання познущатися з нього - на адмінкордоні офіцеру влаштували "жорсткий шмон".

Активіст і волонтер Михайло Макарук називає Курнікова справжнім офіцером, для якого слова "Присяга на вірність народу України" і "Честь" були найважливішими в житті.

"Для мене він визначна постать тому що, один з перших хто почав в коментарях іноземним ЗМІ давати чітке визначення - російська окупація Українського Криму... Саме він організовував евакуацію сімей прикордонників на материк, та всіляко допомогав їм, незважаючи на смертельну небезпеку.

Слава і честь", - пише він у Facebook.

Свою офіцерську службу Курніков розпочав у 1987 році в середньоазіатському прикордонному окрузі під час афганських подій. Також проходив службу в тодішніх Північно-Західному, Кримському, Південному напрямках прикордонних військ України. Був останнім керівником Північного регіонального управління Держприкордонслужби і звільнився після розформування регіонального управління. Кілька років перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Польщі.

В Одесі потонув генерал ДПС України Валерій Курніков (фото: facebook.com/Prykordonnyk.Ukrainy)