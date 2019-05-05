На фронті зник український морпіх: що відомо

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

В зоні ООС бійці дали відсіч ворожій ДРГ і почали переслідувати

На Донбасі зник український військовий. Це сталося кілька днів тому, коли в районі проведення операції Об'єднаних сил відбувся бій із ворожими диверсантами. Як повідомляє командування морської піхоти ВМС на сторінці в Facebook, російсько-терористичні бандформування намагалися непомітно подолати смугу забезпечення навпроти позицій ЗСУ поблизу села Миколаївка.

Зазначається, що воїни з 35-ї окремої бригади морської піхоти на спостережному посту змогли вчасно помітити переміщення бойовиків і відкрили вогонь, змусивши окупантів відступати.

У цей час на допомогу морпіхам підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога. Для прикриття відступаючих диверсантів противник почав обстріл групи бійців ОС з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В ході бою один з наших воїнів зник", - йдеться в повідомленні.

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Після цього в районі негайно почала роботу група пошуку та евакуації. Також командування бригади морпіхів звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці.

"Однак ворог на поступки не пішов і продовжував обстріл, тим самим заважаючи провести ретельний пошук зниклого бійця", - розповіли в командуванні морської піхоти ВМС.

Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може перебувати в морзі одного з міст на окупованій території.

У повідомленні також йдеться, що в даний час командування приймає всі заходи по ідентифікації загиблого і, в разі підтвердження інформації, повернення тіла бійця.

Як повідомлялося раніше, 2 травня в зоні проведення ООС від розриву тромбу помер командир роти 130 окремого розвідувального батальйону Сергій Шершак. Його поховали 4 травня у Рівному.

Нагадаємо, в результаті військових дій на Донбасі у квітні загинули 14 героїв, наймолодшому з них було 20 років. Вони гинули від розриву снарядів, куль снайперів і під час обстрілу ворожими військами.