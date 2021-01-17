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Ці фрази блокують роботу мозку: що не можна говорити вголос ніколи

Автор: Анна Шиканова

Психологи та психотерапевти часто акцентують увагу людей на те, що вони дають самі собі неправильну установку. Вони вживають фрази, які блокують роботу мозку і на перший погляд здається, що звичайні слова не можуть мати такої могутньої влади.

Експерти назвали ці фрази та пояснили, чому їх не можна ні вголос говорити, ні навіть подумки вживати стосовно до самого себе. Про це пише Maximum.

"У мене слабке здоров'я"

Люди часто скаржаться на своє здоров'я і стають жертвами захворювань, які виникають через емоцій. Психологи пояснюють, що абсолютно здорових людей не існує, у кожної людини можуть бути проблеми. Важливо не те, скільки сил і здоров'я, а то як їм розпоряджатися. Крім того, така фраза здатна згодом перетворити навіть здорову людину у хвору.

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"Мені не вистачає мізків"

Людям часто здається, що вони недостатньо розумні. Однак насправді велику роль відіграє не рівень IQ, а стиль мислення та вміння розпоряджатися ним. Не варто зменшувати свої здібності, особливо, якщо ви готові розвивати своє мислення, навчатися нового, старанно виконувати поставлені завдання. Це буває більш важливо, ніж лінивий мозок, але з високим потенціалом.

"Мені завжди не щастить"

Якщо постійно повторювати цю фразу, то вам точно ніколи не пощастить. Якщо ви будете вірити у власні невдачі – ви будете забирати у себе шанс розвиватися. Як раз потрібно розвивати в собі якості, які потрібні для успіху, перемоги, лідерства. Аналізуйте ситуацію, будьте впевнені в собі й вам обов'язково пощастить.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно налаштувати дітей на дистанційне навчання.

А також розповідали про те, експерти дали поради про те, як швидко накопичити гроші.

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