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Во Франции зверски избили мальчика, который остался сиротой после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе

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Франция, Среда 03 мая 2023 20:48
Во Франции зверски избили мальчика, который остался сиротой после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе Мальчика, который чудом выжил в мариупольском театре, избили во Франции (фото: t me informatsia_obstanovka)
Автор: Анна Шиканова

Во французском городе Прива группа иностранцев зверски избила 12-летнего Сашу, который остался сиротой после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе. Мальчик чудом выжил и его взяли под опеку знакомые.

Детали инцидента рассказал блогер и волонтер Ярослав Матюшин на своей странице в Facebook.

По словам Матюшина, в 2022 году во время бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, там находилась семья его отца. Невероятными усилиями и с огромным риском им удалось вывезти из города 12-летнего мальчика Сашу, который потерял во время ракетной атаки родителей и стал сиротой.

Отец Ярослава Матюшина и он сам оформили полную опеку над Сашей и вывезли его во Францию. Мальчик находится там с августа 2022 года, ходит в школу и учит язык.

Две недели назад к ребенку начали приставать местные мигранты из Турции. Начался буллинг. У Саши спрашивали, украинец ли он, есть ли у него наркотики. А потом ударили по лицу и пытались забрать смартфон.

Во Франции зверски избили мальчика, который остался сиротой после бомбардировки драмтеатра в МариуполеВо Франции зверски избили мальчика, который остался сиротой после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе

Сашу, который чудом выжил в мариупольском театре и лишился родителей, избили во Франции (фото: facebook.com/umniyyar)

Ребенок не растерялся и позвонил в полицию. Полицейские поговорили с мигрантами. Но гражданам Турции не понравилось, что конфликт попытались решить цивилизованно, через полицию.

"В это воскресенье его избили. Турок стоял сзади (15-летний), а с его подачи Сашку лупил 30-летний албанец. 15 ударов, зашивали в госпитале до ночи. Протоколы полиции есть. Но, мне кажется, что ситуация требует контроля. Я не могу поехать во Францию - я мобилизованный", - написал Матюшин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Коростене мужчина избил маму с дочкой и представился военным.

А еще рассказывали о том, что в Мариуполе школьников заставляют писать письма благодарности оккупантам.

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