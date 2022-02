Фотопроєкт The New York Times про те, як живуть українці на тлі агресії РФ. Без скандала не обійшлося

"The New York Times вирушила в подорож, щоб показати, що значить бути українцем у момент національної небезпеки", - йдеться у підписі до світлин.

Журналісти зазначають, що, пройшовши 560 миль вздовж Дніпра, відвідавши Київ, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя та Херсон, вони побачили, що скрізь українці "об'єднані почуттям спільної боротьби".

Ось так побачили українців сьогодні NYT і Хоффман:

Україна у об'єктиві Брендана Хоффмана з The New York Times (фото: instagram.com/nytimes)

Зауважимо, що й цього разу не обійшлося без невеличкого скандалу.

Річ у тім, що у підводці до фотопроєкту The New York Times назвали річку Дніпро на російський манер - Dnieper (тобто, Днєпр).

Це викликало обурення у фоловерів видання.

"What is Dnieper? Did you mean Dnipro?" (Що таке Днєпр? Ви мали на увазі Дніпро?), "Not Dnieper. Dnipro", - пишуть SMM-никам NYT користувачі.

Однак публікацію ніхто не виправляє. Принаймні, поки що.

Разом з тим, пропонуємо вам ще кілька яскравих світлин з Instagram Брендана, на яких показано, як і чим живуть сьогодні військові ЗСУ.

Військові ЗСУ на світлинах Брендана Хоффмана (фото: instagram.com/hoffmanbrendan)