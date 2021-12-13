RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У фотоловушку Чорнобиля "доскакав" один з постійних мешканців: зазвичай активний вночі

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику настала справжня зима, а разом з цим тварини продовжують насолоджуватися життям. Так, сірий заєць потрапив в об'єктиви фотопасток.

Знімки звіра опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

Для порівняння на сторінці опублікували дві фотографії сірої тварини - з літа і зими.

У Чорнобильському заповіднику скаче заєць (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що нам відомо про сірого зайця

В Україні ця тварина не охороняється. Це звичайний мисливський вид. Останнім часом він став нечисленним переважно через перехід сільського господарства на високоінтенсивні технології вирощування соняшнику і кукурудзи.

Заєць сірий або як його ще називають, русак – широко поширений вид в Чорнобильському заповіднику.

Заєць віддає перевагу місцевості, де сільськогосподарські угіддя займають 50% і більше, а також місця з таким мікрорельєфом, де товщина снігу не перевищує 30 см. Заєць дуже активний цілий рік. Але найбільше він любить ніч, в цей час він активно пересувається і шукає їжу. Вдень він зазвичай ховається від хижаків у своїй норі.

Пересувається сіренький зазвичай стрибками, залишаючи після себе характерні сліди.

Як ми раніше повідомляли, у Чорнобильський заповідник прийшла справжня зима.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль