У фотоловушку Чорнобиля "доскакав" один з постійних мешканців: зазвичай активний вночі

У Чорнобильському заповіднику настала справжня зима, а разом з цим тварини продовжують насолоджуватися життям. Так, сірий заєць потрапив в об'єктиви фотопасток.
Знімки звіра опублікували на сторінці заповідника в Facebook.
Для порівняння на сторінці опублікували дві фотографії сірої тварини - з літа і зими.
В Україні ця тварина не охороняється. Це звичайний мисливський вид. Останнім часом він став нечисленним переважно через перехід сільського господарства на високоінтенсивні технології вирощування соняшнику і кукурудзи.
Заєць сірий або як його ще називають, русак – широко поширений вид в Чорнобильському заповіднику.
Заєць віддає перевагу місцевості, де сільськогосподарські угіддя займають 50% і більше, а також місця з таким мікрорельєфом, де товщина снігу не перевищує 30 см. Заєць дуже активний цілий рік. Але найбільше він любить ніч, в цей час він активно пересувається і шукає їжу. Вдень він зазвичай ховається від хижаків у своїй норі.
Пересувається сіренький зазвичай стрибками, залишаючи після себе характерні сліди.
Як ми раніше повідомляли, у Чорнобильський заповідник прийшла справжня зима.