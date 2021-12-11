У Чорнобильський заповідник прийшла справжня зима: дивовижні фото
У Чорнобильську зону відчуження прийшла справжня зима з білим і пухнастим снігом. Так, заповідник засипало серйозними опадами.
Неймовірні фото природи опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.
На сторінці опублікували вірш, який дуже символічний.
Лягла зима, і білі солов'ї
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.
(Микола Вінграновський)
Дивіться на фото, як зараз виглядає природа заповідника.
У Чорнобиль прийшла зима зі снігом (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Нагадаємо, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник - це біосферний заповідник, розташований на землі під Адміністрацією Чорнобильської зони відчуження та безумовного відселення на території Іванківського та Поліського районів.
Це найбільший за площею об'єкт природно-заповідного фонду Київської області. Він заснований 26 квітня 2016 року.
Як ми раніше писали, в Чорнобилі показали "водні розваги" забавного хижака.