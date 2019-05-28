Фотографувалися півтори години: як Вєрку Сердючку зустрічали в Ізраїлі

Вєрка Сердючка в Тель-Авіві викликала справжній фурор. З українською співачкою хотіли сфотографуватися багато шанувальників. Сердючка навіть приділила цьому півтора години. Про це Катя Осадча розповіла в студії "Сніданку з 1+1".

За словами Осадчої, Сердючка - зірка Євробачення. Після її появи на людях всі забувають про все і про інших учасників пісенного конкурсу в тому числі. При цьому вся увага зосереджувалася на українській артистці, незважаючи на те, що вона не перемогла на конкурсі.

Крім того Осадча розповіла, що під час фотосесії з зірками найбільше охочих було у Сердючки.

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

"Мільйон фотографій, мільйон автографів. Під час фотосесії, коли вибудовується чергу, щоб сфотографуватися із зіркою, Euro village на набережній з Вєркою фотографувалися півтори години. І вона пішла, бо вже час виходив, і наступні зірки вже приїжджали. Абсолютно всі знали, хто вона", - зазначила Осадча.

Вєрка Сердючка в Тель-Авіві (фото:instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Андрій Данилко, який виступив на весіллі Потапа і Насті в образі Вєрки Сердючки, розповів про плани Каменських щодо спільного майбутнього з Потапом.

Раніше повідомлялося про те, що з Сердючкою стався казус на Євробаченні. Артистка під час всього виступу протанцювала навшпиньки, тому що у неї була проблема з взуттям.