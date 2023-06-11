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Фотограф потратил три года, чтобы снять статую Христа-Спасителя с Луной в руках. Наконец ему это удалось

Статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро (фото: Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

Бразильский фотограф три года назад решил сделать снимок знаменитой статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро, как будто она держит Луну в руках. После долгой подготовки, многих неудачных попыток, наконец, ему это удалось.

Об этом пишет Daily Mail.

Как художнику это удалось

Леонардо Сэнс - так зовут фотографа - сделал свой долгожданный снимок утром с пляжа Икараи в муниципалитете Нитерой в Рио-де-Жанейро, почти в семи милях от места расположения культовой статуи.

Теперь фото, на котором 40-метровый монумент "держит" Луну обеими руками, стало вирусным.

Художник рассказал, что готовился к главному снимку в своей жизни, изучая положение Луны. Он выяснил, когда именно Луна выравнивается с монументом ради этого.

Сэнс использовал различные программы, чтобы найти "время и точную дату", когда Луна будет расположена прямо над Христом-Спасителем.

Леонардо Сэнс (фото: dailymail)

Это важно знать

"Христос-Спаситель" - статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Монумент имеет размер 39,6 м высотой (размах рук 28 метров), весит 1145 тонн и находится на вершине 200-метровой горы Корковада в национальном парке Тижука, в черте города.

Построенная как символ христианства, статуя стала символом Рио-де-Жанейро и Бразилии.

Все фото: dailymail

Наружная поверхность облицована стеатитом, выбранным за его стойкость и легкость отделки. Сооружение монумента заняло пять лет, с 1926 по 1931 год - и 12 октября 1931 года статуя была открыта. Стоимость памятника составила 250 тысяч долларов США - баснословную в то время сумму.

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