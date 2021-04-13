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Фотограф показав містичний світанок над Хортицею: таким острів ще не бачили

Автор: Світлана Мащенко

Острів Хортиця в Запоріжжі не даремно називають одним із семи чудес України. Це історичне місце овіяне містичним магнетизмом, а від барвистих пейзажів перехоплює дух.

Розкішні кадри острова опублікував фотограф Євген Вік на своїй сторінці в Facebook.

На днях над островом художнику вдалося відобразити по-справжньому вражаючий ранній світанок.

Перші промені сонця вже пробилися, в той час, як Місяць все ще світиться яскравим світлом. Виглядають такі пейзажі барвисто і навіть містично.

Знімки вражають своєю красою. На них видно, як сонце забарвлює небо і воду в малинові і помаранчеві тони. Над Дніпром тягнеться туман.

Фото: Світанок над Хортицею (facebook.com/people/Eugene-Vik)

Також художник зробив шикарні кадри повного місяця, що яскраво світився на синьому нічному небі.

Хортиця - найбільший острів на Дніпрі, розташований у межах міста Запоріжжя нижче дніпровських порогів (тепер біля Дніпрогес). Острів є національним історико-культурним заповідником. Він простягається з північного заходу на південний схід, довжина - 12,5 км, ширина - в середньому 2,5 км.

Фото: Світанок над Хортицею зачаровує фарбами (facebook.com/people/Eugene-Vik)

Хортиця вперше згадується під назвою острова Святого Григорія в трактаті "Про управління імперією" візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного (складений в 946-953).

У 2007 році Хортицю назвали одним із "Семи чудес України".

Раніше ми писали, що вчені показали на яскравих фото унікальні місця Чорнобильської зони.

Також повідомлялося, що з'явилися яскраві відео та фото злиття Юпітера і Сатурна в нічному небі. Така подія відбувається один раз у 800 років.

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Новини України фотограф
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