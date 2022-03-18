Фото і відео руйнувань на Виноградарі в Києві, куди впала збита ворожа ракета

В Києві 18 березня о 8-й ранку впала збита ворожа ракета , що призвело до значних руйнувань, пожежі, а також людських жертв. Сталося це у Подільському районі столиці, ж/м Виноградар.

Нижче в матеріалі Styler - фото і відео з місця подій.

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль , 1 людина загинула.

"18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи. Ліквідація наразі триває", - повідомили в ДСНС.

Зазначимо, що в Києві від початку війни загинули 222 людини, з них 60 цивільних та чотири дитини.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!