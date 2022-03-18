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Фото і відео руйнувань на Виноградарі в Києві, куди впала збита ворожа ракета

Колаж РБК-Україна: Наслідки падіння ракети на Виноградарі
Автор: Світлана Мащенко

В Києві 18 березня о 8-й ранку впала збита ворожа ракета, що призвело до значних руйнувань, пожежі, а також людських жертв. Сталося це у Подільському районі столиці, ж/м Виноградар.

Нижче в матеріалі Styler - фото і відео з місця подій.

"18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи. Ліквідація наразі триває", - повідомили в ДСНС.

Фото: Наслідки падіння ракети у Виноградарі (РБК-Україна)

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула.

Зазначимо, що в Києві від початку війни загинули 222 людини, з них 60 цивільних та чотири дитини.

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Київ