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Фото району Києва потрясло жителів столиці: як таке можна зробити

Новини » Життя   

У Києві потопає у смітті один з районів

У Києві на території екопарку на Осокорках люди залишають величезні купи сміття. На це звернув увагу житель столиці Володимир Кулик і опублікував шокуючі фотографії в пабліку "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну р. Києва" в Facebook.

Також чоловік до знімків доклав карту місцевості.

"Трохи про "звалища", – написав Володимир Кулик.

У Києві засмітили один з районів (фото: Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну р. Києва)

У коментарях користувачі мережі прокоментували моторошне видовище життєдіяльності людей. Українці обурилися, як таке можна взагалі зробити. До речі, деякі помітили, що на місці є і будсміття, яке привезли сюди незаконно.

  • Краси нашого району.
  • В голові не вкладається, як таке можна зробити.
  • Екопарк на Осокорках.
  • Просто свині.
  • Слухайте, але там далеко не все залишено відпочиваючими. он ту купу папок, і пластик, і будсміття вивозили цілеспрямовано. Роги б відбити.

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