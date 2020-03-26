Фортуна посміхнеться на всі 32: астрологи назвали головних щасливчиків квітня

Гороскоп на квітень 2020 для всіх знаків Зодіаку обіцяє деяким щасливчикам велику удачу та підвищену увагу долі. Комусь ці блага зірки обіцяють на фінансовому терені, а для когось везіння проявиться на особистому фронті та в сфері стосунків.

Астрологи назвали представників зодіакального кола, кому у другий місяць весни Фортуна посміхнеться на всі 32, і дали поради, як не звернути на шляху до щастя і знайти найкоротший шлях до нього.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки у квітні відчують справжні "американські гірки" з їх злетами і падіннями, проте астрологи заспокоюють - зірки в підсумку будуть на боці цього знаку Зодіаку, і винагорода від старанності у вирішенні проблем може стати величезною. Зазначається, що серйозні перемоги очікують як на фінансовому, так і на любовному фронті.

Із новими викликами Близнюкам доведеться зіткнутися саме на початку місяця, а ось радість від вікторії очікується вже від другої половини квітня. Важливо в цей період сконцентруватися на головних питаннях і не послаблювати хватку, не соромитися звертатися по пораду до близьких.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків цілий місяць обіцяє стати успішним, і в цей період для більшого ефекту краще мінімізувати спілкування зі "складними" людьми, не піддаватися на провокації, й звернути більше уваги на турботу про своє здоров'я (під час карантину в Україні це буде зробити навіть простіше).

Девізом квітня для представників цього знака Зодіаку може стати - спокій. Астрологи кажуть, що у другому місяці весни у вас високі шанси помітно поліпшити своє матеріальне становище, причому без сумбуру і зайвої витрати нервів. Також імовірний позитивний емоційний сплеск наприкінці місяця, що також пов'язане з грошовими знаками - можливе повернення давно забутого боргу або солідні преміальні на роботі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Дів в першій половині місяця багаторазово посилиться енергетика, а зірки та планети вишикуються у дуже вдалому для вас положенні. Квітень стане ідеальним для нових стартів і реалізації творчих ідей, а також - для фізичної активності.

Варто також готуватися з другої половини місяця до деяких витрат, але в цей час доречніше уважніше стежити за витратами і не економити на своєму здоров'ї та здоров'ї близьких.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Для Водоліїв на передній план у квітні вийде фінансова та робоча сфери, і місяць обіцяє стати максимально сприятливим для здійснення покупок.

Для представників цього знака Зодіаку цей період також ідеально підходить для поїздок, зміни обстановки, можна легше позбутися шкідливих звичок і зміцнити організм.

Щоб максимально отримати користь від позитивного місяці краще правильно розпланувати час для особистих справ, праці та любові.

Нагадаємо, що раніше ми писали, яким знакам Зодіаку астрологи в гороскопі на квітень 2020 обіцяють істотне поліпшення матеріального становища.