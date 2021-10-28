Форшмак по-українськи: як швидко і смачно приготувати унікальну закуску

Шеф-кухар крім рецепта і покрокового приготування форшмака запропонував варіант, як незвично подати закуску. Але можна обійтися і без цього - форшмак з оселедця відмінно йде просто з чорним хлібом.

Інгредієнт

Для форшмака:

філе оселедця - 200 г,

масло вершкове 82,5 % - 60 г,

яйце куряче - 1 шт.,

білий хліб - 60 г,

молоко - 80 г,

цибуля - 20 г,

яблука сорту "Ренет Симиренка" (або інший сорт яблук з кислим смаком) - 40 г.

Для ікри:

ікра щуки - 80 г,

цибуля-шалот - 10 г,

олія соняшникова - 10 г.

Для маринованих яблук:

яблука - 160 г,

оцет білий винний - 50 г,

вода - 100 г,

суміш перців горошком - 2 г,

коріандр горошок - 2 г,

сіль - 4 г,

цукор - 24 г.

Для подачі: хліб житній або пшенично-житній - 100 г.

Так буде виглядати наша готова страва:

Фото: yizhakultura.com

Приготування

Цибулю порізати дрібними кубиками і залити окропом на 1 хвилину. Яйце зварити круто (має кипіти близько 8 хвилин) і розрізати навпіл. Білий хліб замочити в молоці. Вершкове масло залишити для розм'якшення при кімнатній температурі. Тим часом з яблук зчистити шкірку і видалити серцевину.

Покласти в блендер філе оселедця, підготовлені продукти, крім масла, і перебити. Потім додати вершкове масло і вимішати ложкою або лопаткою. При необхідності додати дрібку солі.

Яблука порізати на четвертинки, видалити серцевину і нарізати тоненькими скибками. Залити маринадом. Щоб його приготувати, змішати в каструлі всі інгредієнти і довести до кипіння, а потім охолодити. Поставити в холодильник залиті маринадом яблука на 1 годину.

Нарізати дрібними кубиками цибулю-шалот і додати в ікру. Перемішати віником і поступово додавати масло.

Хліб підсмажити на сухій сковорідці до утворення скоринки.

Форшмак викласти на тарілку, покласти ікру і мариновані яблука. Подавати з теплими грінками.

Для довідки:

Цікаво, що форшмак з оселедця відносять до класичної єврейської кухні. При цьому, крім української закуска широко поширена в німецькій, польській, шведській та фінській кухнях.