Форшмак по-українськи: як швидко і смачно приготувати унікальну закуску

Форшмак - традиційна страва єврейської кухні, яка вже не одне десятиліття є улюбленою закускою в Україні. Рецептів страви дуже багато, тому поле для експериментів нескінченне.
Як приготувати смачний форшмак по-українськи, розповів Ярослав Артюх, пише Їzhakultura.
Шеф-кухар крім рецепта і покрокового приготування форшмака запропонував варіант, як незвично подати закуску. Але можна обійтися і без цього - форшмак з оселедця відмінно йде просто з чорним хлібом.
Для форшмака:
Для ікри:
Для маринованих яблук:
Для подачі: хліб житній або пшенично-житній - 100 г.
Так буде виглядати наша готова страва:
Фото: yizhakultura.com
Цибулю порізати дрібними кубиками і залити окропом на 1 хвилину. Яйце зварити круто (має кипіти близько 8 хвилин) і розрізати навпіл. Білий хліб замочити в молоці. Вершкове масло залишити для розм'якшення при кімнатній температурі. Тим часом з яблук зчистити шкірку і видалити серцевину.
Покласти в блендер філе оселедця, підготовлені продукти, крім масла, і перебити. Потім додати вершкове масло і вимішати ложкою або лопаткою. При необхідності додати дрібку солі.
Яблука порізати на четвертинки, видалити серцевину і нарізати тоненькими скибками. Залити маринадом. Щоб його приготувати, змішати в каструлі всі інгредієнти і довести до кипіння, а потім охолодити. Поставити в холодильник залиті маринадом яблука на 1 годину.
Нарізати дрібними кубиками цибулю-шалот і додати в ікру. Перемішати віником і поступово додавати масло.
Хліб підсмажити на сухій сковорідці до утворення скоринки.
Форшмак викласти на тарілку, покласти ікру і мариновані яблука. Подавати з теплими грінками.
Цікаво, що форшмак з оселедця відносять до класичної єврейської кухні. При цьому, крім української закуска широко поширена в німецькій, польській, шведській та фінській кухнях.
Раніше ми писали, як приготувати справжній український капусняк.