Форшмак м'ясний з кулінарної книги наших бабусь: такого ви точно не пробували!
Слово форшмак ми асоціюємо з паштетом з оселедця. Але в деяких старих рецептах пропонується поєднувати рибу з відвареним або смаженим м'ясом. Такі поради можна зустріти в кулінарній книзі, по якій готували ще наші мами і бабусі.
Як приготувати незвичайний форшмак, розповідається в "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше була випущена ще в 1939-му році.
Інгредієнт:
На 250 г вареного або смаженого м'яса (яловичини, телятини, баранини, птиці):
- 1/2 оселедця,
- 2 ст. ложки борошна,
- 2-3 шт. вареної картоплі,
- 2-3 ст. ложки густої сметани,
- 2-3 яйця,
- 1 ст. ложку натертого сиру.
Покрокове приготування страви
- Варену або смажену яловичину, телятину, баранину, птицю і оселедець (попередньо вимочену, очищену від шкіри і кісток) пропустити через м'ясорубку з частою решіткою.
- Розім'яти дерев'яним товкачем варену картоплю, змішавши її з підсмаженою на олії цибулею.
- Все це скласти в посуд, ретельно перемішати, додати 2 ст. ложки борошна, розм'якшене вершкове масло, сметану і ще раз пропустити всю масу через м'ясорубку.
- Додати сирі яєчні жовтки, сіль, перець за смаком і перемішати. Додати збиті в піну яєчні білки, обережно все перемішати.
- Перекласти на підмаслену сковороду, обрівняти поверхню, посипати натертим сиром, скропити маслом і запікати в духовій шафі протягом 30-40 хвилин.
- Як тільки форшмак буде відставати від стінок сковороди, його можна вважати готовим. Форшмак викласти на блюдо, зверху полити невеликою кількістю сметанного соусу з томатом. Той же соус подати окремо в соуснику.
Скрін: Рецепт форшмака з "Книги про смачну і здорову їжу"
Чи можна поєднувати рибу і м'ясо в одній страві?
Багато хто вважає, що не можна м'ясо з рибою. Але, як кажуть деякі експерти, це міф. І такий мікс не може підірвати здоров'я.
"Коли чумаки возили сіль і між мішками клали рибу. Коли зупинялися десь, діставали її і їли разом з м'ясом. Це було абсолютно нормально", - каже український ресторатор Євген Клопотенко.
Це цікаво знати
"Книга про смачну і здорову їжу" була перевидана неймовірним тиражем в 8 млн примірників в 1952 році.
Для радянських людей це була свого роду "кулінарною біблією". Правда багато продуктів, описані там, в Союзі були недоступні, тому книгу в основному гортали. У наш час можна користуватися цими рецептами, відтворюючи автентичні смаки.
У книзі 424 сторінки, а форматом вона більше стандарту А4.
Раніше ми писали, як приготувати форшмак за старовинним українським рецептом.
Також нещодавно сплив старий рецепт збірної м'ясної солянки, яка виходить неймовірно смачною.