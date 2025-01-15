Формула успеха миллиардера: какие черты характера помогают разбогатеть

В исследовании, которое проводили специалисты из Великобритании и Норвегии, ученые пытались выяснить какие черты характера помогают получить богатство в зрелом возрасте.

Как проводили эксперимент

Более 3 тысяч человек в возрасте от 31 до 50 лет прошли специальный личный тест "Большой пятерки" и сообщили о своем имущественном состоянии, сбережениях, инвестициях, физических ценных вещах.

Также дали информацию о возрасте, образовании, доходе, поле, месте жительства и другие необходимые данные для корреляции результата.

Тест "большой пятерки"

Исследование базировалось на тесте "большой пятерки", которое оценивает пять ключевых черт характера:

Экстраверсия - коммуникабельность, инициативность, оптимизм, энергичность.

Доброжелательность - способность сопереживать и ладить с другими.

Добросовестность - организованность, ответственность, умение планировать.

Невротизм - уровень эмоциональной стабильности.

Открытость опыту, любопытство - к новым идеям, творчеству.

Что показало исследование

Добросовестность - ключ к богатству

Исследователи выяснили, что именно добросовестность наиболее связана с финансовой успешностью. Организованные, ответственные и трудовые лица дополнительно накапливают состояние, независимо от пола или уровня образования.

Экстраверсия важна, но неопределенная

Коммуникабельность может помочь найти высокооплачиваемую работу, но это не основной фактор накопления богатства.

Невротики имеют меньше шансов на успех

Люди с высоким уровнем невротизма имеют меньше шансов достичь значительной финансовой стабильности. Нестабильность требует от них эффективного управления капиталом и принятия принятых решений.

Исследователи также отмечают, что образование или социальный статус не имеют столь большого влияния на способность накапливать богатство, как личностные качества.

По словам ученых, финансовый успех в значительной степени зависит от характера. Добросовестность, работоспособность и умение планировать - это те черты, которые помогают не только найти высокооплачиваемую работу, но и накапливать состояние. А вот невротизм - главное препятствие на пути к богатству.