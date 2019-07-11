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З'явилося відео прогулянки Зеленського по Чорнобилю

STYLERЖиття    11.07.2019 - 18:44
З'явилося відео прогулянки Зеленського по Чорнобилю
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську АЕС і зробив важливу заяву

Відео, зняте під час візиту Володимира Зеленського в Чорнобиль, з'явилося в мережі.

На чорно-білих кадрах із зони Чорнобильської катастрофи показано, як президент України покладає квіти до меморіалу жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Також видно, як Зеленський прогулюється біля закинутих місць Прип'яті, зокрема, на відео показаний зруйнований готель "Полісся".

Також за кадром звучить голос президента, записаний під час його прес-конференції.

"Я хочу сказати "дякую" всім героям, всім ліквідаторам. "Дякую" від українського народу. Дякую!.. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Ми повинні перетворити нашу проблему у нашу перевагу. Чорнобиль - це унікальне місце на планеті Земля. Де природа відновлюється після світової техногенної катастрофи. Це місце, де 33 роки тому зупинився час. Ми повинні показати це місце світу: вченим-екологам, історикам, туристам. Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів і перетворимо зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України - без корупції, без дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім. Зробимо це разом, разом з вами", - каже Зеленський.

Під час виголошення цієї фрази чорно-біла зйомка змінюється на кольорову.

Володимир Зеленський у Чорнобилі

Раніше ми писали про те, що Зеленський анонсував створення "зеленого коридору" в Чорнобилі.

Нагадаємо, що над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС побудували новий саркофаг у вигляді арки.

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