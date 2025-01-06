Фонд Ахметова уже 10 лет поддерживает детский дом семейного типа

Лидия - мать-воспитательница киевского детского дома семейного типа. Фонд Рината Ахметова 10 лет постоянно помогает этой большой и дружной семье в рамках проекта "Сиротству - нет!", который является частью программы "Ринат Ахметов - Детям".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Сначала это была помощь продуктами питания, со временем поддержка расширилась. Семья Лидии активно участвует во всех инициативах фонда.

Дети с увлечением читают телеграм-канал "Твоя суперсила", где находят вдохновляющие истории и полезные советы, постоянно получают поздравления и новогодние подарки. В этом году семья приняла участие в ярком новогоднем мероприятии в Киеве, организованном в рамках новогодней акции "Ринат Ахметов - Детям".

"Я искренне благодарна Фонду за помощь, за эмоции и подарки, за добрые сердца. Вы даете детям надежду и веру в лучшее будущее", - говорит женщина.

Путь к дому семейного типа начался для Лидии в 2007 году. Сегодня, спустя более 15 лет, она воспитала 22 детей - двух родных сыновей и 20 приемных детей. Этот большой дом - не только жилье, а пространство любви и тепла.

Лидия регулярно присоединяется к вебинарам, которые фонд проводит для приемных родителей, делится собственным опытом.

"Дети - дело моей жизни. Я вижу, как они вырастают, создают собственные семьи. Это мое вдохновение. Говорят, что гены решают все. Но я не согласна с этим. Я считаю, что плохих детей не бывает: любовь и забота могут изменить судьбу любого ребенка", - говорит женщина.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь фонда охватила более 5 млн детей.