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Фонд Ахметова начинает традиционную новогоднюю акцию

Фото: Фонд Ахметова начинает традиционную новогоднюю акцию (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова начинает традиционную новогоднюю акцию "Ринат Ахметов - Детям". Каждый год она дарит детям тепло, заботу и веру в чудо, что в условиях войны сегодня приобретает особое значение.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что дети - это наше будущее, и мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети - наше настоящее и за будущее, их будущее, отвечаем мы", - заявил Ринат Ахметов.

Вскоре подарки и поздравления от Рината Ахметова получат около 90 тысяч детей в разных уголках Украины. Для этого фонд организовал целый марафон интересных событий, как в социальных сетях, так и в формате вживую, чтобы дети смогли почувствовать тепло и волшебный вкус праздника.

Эстафета предновогодних празднований стартует с работы горячей линии, а затем и почты Святого Николая. Дети смогут рассказать ему о том, как война изменила их жизнь, поделиться с ними своими сокровенными желаниями и мечтами, и даже получить за это специальные призы.

Кроме того, одним из главных событий акции "Ринат Ахметов - Детям" станет новогодний спектакль в Киеве: с праздничной елкой, интерактивными спектаклем, интересными конкурсами, подарками и другими приятными сюрпризами.

Традиционно поздравления с грядущими праздниками получат дети-участники проектов и программ фонда, дети из интернатных заведений, детских домов семейного типа и приемных семей.

Отдельное внимание фонда в этом году будет уделено ребятам, пережившим ужас войны в Мариуполе, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, которые сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе.

Акция "Ринат Ахметов -Детям" - самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывная традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах детей. За 22 года акция охватила более 1 млн детей.

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Ринат Ахметов