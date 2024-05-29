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Фонд Ахметова провел профориентационные занятия в "Блогер Кемп" для детей, пострадавших от войны

Фото: фонд Ахметова провел профориентационные занятия в "Блогер Кемп" для детей, пострадавших от войны (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Мороз

Каждая смена"Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова для пострадавших от войны детей - это не только возможность оздоровиться и отдохнуть. Все смены сопровождаются работой с психологом по преодолению травм войны и профориентационными мероприятиями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на выступление психологи Фонда, кандидата психологических наук Ольги Фроловой.

"Профориентация - это система мер, направленная на познание себя и соответствующий выбор будущей профессии. Это крайне важный выбор, потому что от него будет зависеть, насколько человек будет счастлив, успешен, реализован. Подростки часто не знают или не понимают, чем хотят заниматься в жизни .Наша задача - помочь им определиться, опираясь на природные задатки, умения, желания, и в будущем получить ту профессию, по которой они могут себя реализовать", - рассказала Ольга.

"Блогер Кэмп" всегда знакомит молодежь с миром профессий, расширяет мировоззрение, помогает узнать больше о том, чем можно заниматься. В частности, на весенней смене прошла интерактивная лекция-презентация гайда-плаката "10 шагов на пути к профессии своей мечты", разработанного специалистами Фонда.

"Это очень простая пошаговая инструкция: как не запутаться в мире профессий, как определить именно то, что нравится тебе, что актуально, популярно, как сделать выбор. Ценна ссылка на гайд относительно профориентации, где дети могут узнать больше, пройти профориентационные тесты . Они могут поделиться гайдом с родителями, это способствует взаимопониманию", - подчеркнула психологиня.

По словам Ольги, дети благодарны за возможность разобраться, узнать себя. Психологи помогают им в интерактивном формате через вопросы, проектирование будущего: как ребенок себя в нем видит, чем занимается, как себя реализует и т.д.

"Сейчас мы говорим о формуле профессионального самоопределения, где на первом месте есть их "хочу". Помогаем определиться, чего они хотят, о чем мечтают. Важно, чтобы это "хочу" было именно их, не навязанное обществом, родителями, учителями .Далее проговорим компонент „могу“: что им нужно для того, чтобы быть успешными, чтобы реализовать себя в той или иной деятельности.

Смена в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" продолжается - akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

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Ринат Ахметов