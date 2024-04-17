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Фонд Ахметова продолжает помогать детям, которых вернули после незаконного вывоза в Россию

Фонд Ахметова продолжает помогать детям, возвращенным после незаконного вывоза в Россию (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Дети, пережившие травму незаконного вывоза в Россию, нуждаются в повышенном внимании. Фонд Рината Ахметова отправил в многодетные семьи возвращенных детей наборы с пищевыми продуктами.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд зимой 2024 первым предоставил комплексную помощь этим детям, обеспечив им отдых, оздоровление и психологическую помощь в лагере "Блогер Кемп".

Только в этом году фонд планирует проводить еще три таких кемпа и привлекать к участию в них детей, которых удалось вернуть домой с чужеземца.

Психологи фонда, работавшие с детьми в "Блогере Кэмпе", отмечали: важно помочь возвращенным детям восстановить доверие к миру, ощущение того, что они нужны, важны. Продуктовая же помощь поддержит семье в сложные времена, и заверит, что они не остаются лицом к лицу с пережитым.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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