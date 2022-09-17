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Фонд Ахметова знову привіз продукти до Дніпропетровської області

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Субота 17 вересня 2022 20:35
Фонд Ахметова знову привіз продукти до Дніпропетровської області Фото: Фонд Ахметова знову привіз продукти до Дніпропетровської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова днями передав для переселенців у Дніпропетровській області чергову партію гуманітарної допомоги. Внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток у Петропавлівці Синельніковського району отримали від фонду тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу допомоги увійшли: макарони, крупа, цукор, сіль, борошно, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд передав до Дніпропетровської області вже понад 42 тисячі наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Дніпропетровська область Гуманітарна допомога
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