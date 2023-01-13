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Фонд Ахметова передал помощь для мариупольцев в 14 городах Украины

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Пятница 13 января 2023 18:19
Фонд Ахметова передал помощь для мариупольцев в 14 городах Украины Фонд Ахметова передал помощь для мариупольцев в 14 городах Украины (фото: пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь", расположенными в разных уголках нашей страны, передал 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Всего помощь от фонда поступила в 14 городов Украины: Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Хмельницкий, Кривой Рог, Черновцы, Кропивницкий, Ужгород, Тернополь и Черкассы.

Напомним, что кроме гигиенических наборов, переселенцы в центрах "Я - Мариуполь" также получают от Фонда Ахметова продуктовую и психологическую поддержку.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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