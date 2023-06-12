Фонд Ахметова помог жительнице Краматорска, раненной во время обстрела

"Фонд взялся за полное лечение пациентки - все, что было нужно для операции, для лечения. Мы на операцию шли готовы, у нас было все: это медикаменты, это вставляемый в кость имплант и т.д.", - рассказал Анатолий Буряков, врач -травматолог отделения костной патологии Института травматологии и ортопедии Донецкого НМУ в Кропивницком

Врач также отметил, что Наталья поступила в медицинское учреждение со сверхсложными травмами - ранения получили все ее тело. Сидя на больничной койке, женщина вспоминает страшный обстрел.

"Меня оглушило очень сильно. А потом пошли боли по телу: падали обломки. Я не могла пошевелиться, изо рта шла кровь. Не хотела умирать. Думала о сыне. И еще о своих спасенных собаках и котах", - делится она.

Наталья поразила врачей бодростью своего духа. Она искренне благодарит медиков, которые боролись за ее жизнь и здоровье.

"Спасибо за то, что мне помогли с деньгами на операцию. Куда только мы не заполняли заявки - мне никто не помог, кроме фонда", – признается Наталья.

После выписки она поедет в родной Краматорск: немного восстановится дома. А потом вернется для следующей операции. Далее Наталию ждет долгая реабилитация, к которой тоже присоединится фонд. Медики говорят, что она сможет вернуться к любимому делу - травмированную руку прооперировали так, чтобы Наталья снова могла держать руль.

Напомним, ранее в Фонде Ахметова заявляли, что готовы оказать помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых районов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь.

Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU.